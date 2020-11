Representantes federales: los puntanos finalistas de los Juegos Culturales Evita

Cuatro jóvenes talentos de San Luis se embarcaron en una aventura cultural y lograron quedar entre los más de 400 que participarán del Encuentro Final de los Juegos Culturales Evita que, en su edición 2020, por primera vez será en modalidad virtual.

Los puntanos se destacaron en cuatro categorías: Bruno Alejandro Fajardo, de Renca, quedó finalista en la categoría "Cantante solista", quien conquistó al jurado con su tierna voz. En la categoría "Poesía" la elegida fue María Pía Garcés Brocal, que presentó su poema "Sin nombre". En "Dibujo" fue finalista Valentina Garcés con su pintura "La realidad"; y en "Fotografía" Luciana Milena Muñoz ganó con su obra "Aquella noche de ensueño". Las tres jovencitas viven actualmente en La Toma.

En esta oportunidad, los Culturales tuvieron como lema "Abrazá tu cultura" y en total se presentaron 12.000 obras de chicos de todo el país, que se reunieron en diferentes disciplinas como cuento, poesía, canto solista, fotografía, pintura, dibujo y videominuto.

57 talleres de formación artística tendrá el Encuentro Final de los Culturales Evita, en su edición virtual.

En San Luis las inscripciones cerraron el 21 de septiembre y participaron 24 obras de toda la provincia, que abarcaron todas las especialidades, tanto audiovisuales como artísticas. Todos los participantes formaron parte de la categoría Sub 15, mientras que las categorías Sub 18 y Adultos Mayores no tuvieron concursantes.

El jurado que seleccionó las obras elegidas estuvo conformado por docentes y artistas locales como Marina Adorno, directora de la academia folclórica La Sajuriana; Silvia Álvarez, responsable del sello editorial Casa del Poeta; la artista plástica Alejandra Etcheverry, y el director del sistema de orquestas de San Luis, Marcos Arquez.

En cada una de las obras evaluaron la originalidad y el entusiasmo de los concursantes, como también el potencial y la visión de cada uno. Los miembros del jurado expresaron que esperan que el próximo año se sumen más concursantes.

Cada finalista accederá a una instancia de capacitación artística que consistirá en tres talleres de formación a cargo de 19 docentes y especialistas. Los talleres artísticos del Encuentro Final serán específicos para cada una de las disciplinas y categorías, con el objetivo de propiciar aprendizajes, intercambiar experiencias, desarrollar nuevos conceptos y perspectivas sobre la producción y el disfrute del hecho artístico.