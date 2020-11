Adrián Arnó donó plasma y es el primer socio honorífico de Juventud

Adrián “El Choco” Arnó se convirtió en el primer socio honorífico de Juventud Unida Universitario al realizar la donación de plasma que había puesto como requisito el club en su campaña para concientizar sobre la importancia de la lucha contra el coronavirus.

El arquero, que logró el ascenso del Argentino B al Argentino A con el “Juve” en 2001, le sumó una etiqueta más a su histórico vínculo con el club que comenzó en inferiores a los 10 años, que lo llevó a ser ídolo y colaborador desde hace unos años, ya que se dedica al entrenamiento de arqueros de todas las divisiones inferiores que juegan en AFA.

“Yo di positivo para coronavirus el 22 de septiembre y me dieron el alta el 6 de octubre. A partir de ahí esperé los 28 días que se necesitan por protocolo, me hicieron el test de inmunoglobulina para ver si tenía la cantidad de anticuerpos necesarios para donar y hoy (por este martes) hice mi aporte. Solo gasté una hora y media de mi vida para ayudar”, relató Arnó.

“Por suerte yo transité la enfermedad en mi casa, tuve dos días de fiebre y mala saturación, otros dos de mucho dolor de cuerpo, pero afortunadamente no pasó de eso, hay gente que lo pasa muy mal con los síntomas”

Adrián es chofer de ambulancia en el Hospital de Juana Koslay y vive de cerca todo lo que pasa con esta pandemia, es por eso que su decisión de donar estaba tomada más allá de la campaña de Juventud, aunque se siente honrado de ser el primero en el nombre del club.

Juventud es como el patio de mi casa, estoy desde los 10 años vinculado a la institución y es un honor este reconocimiento (Adrián Arnó)

“Es un mimo al alma que el club en el que trabajo y en el que viví tantas cosas me reconozca y sobre todo que incentive a que la gente se anime a donar plasma. Yo pensé que me iba a encontrar a mucha más gente donando, me sorprende un poco porque San Luis es muy solidario, no genera dolor y a penas toma un poco de tiempo y es importantísimo”, destacó el exarquero.

Actualmente, la provincia tiene 9.199 recuperados de coronavirus y hace algunos días, la jefa del Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre del Hospital San Luis, María Inés Blanchet, le confirmó a El Diario que ya son más de 100 las personas que donaron, aunque confirmó que hay una lista de espera de personas que desean donar.

"Mi recomendación para los recuperados es que se asesoren, que consulten en el banco de sangre, porque el equipo de trabajo es muy amable y te explican a la perfección de qué manera se hace la donación y lo inofensivo que es para el cuerpo del donante", cerró Adrián.

Buscan más donantes

Desde la dirigencia "auriazul" esperan que Adrián Arno sea el primero de muchos puntanos que tengan en el beneficio del socio honorífico del club por donar plasma.

Las personas que se vuelvan socios honorarios del club podrán asistir al "Mario Sebastián Diez" a ver los partidos que Juventud dispute de local cuando se reinicie el Torneo Federal A, además de acceder a otros beneficios propios del club en todas sus instalaciones.

Quienes transcurrieron la afección de coronavirus de manera asintomática tienen que pasar los 28 días para donar, y si la persona cursó la enfermedad de manera sintomática se puede realizar a los 14 días posteriores al alta médica. Los requisitos son los mismos que solicitan para la extracción de sangre, es decir, no tener enfermedades transmisibles, como hepatitis B y C, VIH, entre otras, tener entre 16 y 65 años y pesar más de 50 kilos.