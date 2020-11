La coordinadora del Ministerio de Salud contrajo coronavirus

Este miércoles, el gobierno de la provincia informó que Rosa Dávila, coordinadora del Ministerio de Salud de San Luis y miembro del Comité de Crisis, contrajo coronavirus y está aislada en su casa, en buen estado y sin síntomas de la enfermedad. Silvia Sosa Araujo, ministra de Salud puntana, también cumple aislamiento en su domicilio por ser contacto estrecho de Dávila.

En diálogo con Lafinur FM Radio, Araujo confirmó la noticia y explicó que el diagnóstico se dio luego de un hisopado de vigilancia al que se someten los funcionarios de Ejecutivo por todas las tareas que realizan a diario.

Desde la toma de esa muestra “se cuentan 48 horas hacia atrás para establecer los contactos estrechos, y habiendo tenido una reunión el sábado en el Ministerio de la que participé, me encuentro en mi domicilio en resguardo responsable hasta que me toque el hisopado que me corresponde”, comentó.

Rosa “es una persona que se cuida muchísimo, no se saca nunca el barbijo, toma todos los recaudos. Por eso debemos tener mucho cuidado porque no sabemos dónde está el virus”, reflexionó, e instó a la población a no descuidarse con el lavado de manos, el distanciamiento, la ventilación de ambientes y el uso de barbijo.

