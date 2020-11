Estudiantes sumó ocho refuerzos y espera el debut

Sorpresiva. Así fue la confirmación de los ocho nuevos refuerzos de Estudiantes de San Luis, que venía amagando con apostar por un mercado austero, pero de golpe confirmó un aluvión de caras nuevas para afrontar la zona sur de la Reválida del Torneo Federal A.

Son nueve hasta el momento los refuerzos. Ya se había confirmado la incorporación de Daniel Garro, un viejo conocido, y solo faltaba una firma para que se agreguen Pablo Cocchi, un mediocampista experimentado con paso por Ferro de General Pico, y de Leandro Basterrechea, un defensor central que proviene de Central Norte de Salta.

Pero a estos tres se les sumaron otros seis jugadores que no estaban en los rumores de nadie y son: Federico Giordano, Cristian Gorgerino, Pablo López, Francisco Russo, Juan Ignacio Gómez y Maximiliano Meza.

Federico Giordano es un delantero de 23 años que ya se probó en Juventud en otro proceso y que estuvo 15 años en las inferiores de Belgrano de Córdoba (uno de los jugadores que más tiempo estuvo en la cantera en la historia), y su último pase es por el Valdres de Noruega.

Dos jugadores llegan de Las Palmas, el legendario equipo de la Liga cordobesa: por un lado Cristian Gorgerino, lateral izquierdo, por otro y Pablo López, volante central que tuvo un paso por Racing de Córdoba.

Desde Río Cuarto llega un enganche, Francisco

Russo, un buen proyecto de las inferiores de Estudiantes de esa ciudad que mostró buenas dotes en las inferiores que juegan en AFA, lo que le sirvió para ser promovido por Marcelo Vázquez al plantel de la Primera Nacional con el que entrenó, pero no jugó.

El defensor Juan Ignacio Gómez viene del Sociedad Deportiva Bande, que juega en una de las categorías del ascenso español. Puede cubrir puestos de lateral o de central en la defensa.

El último en la lista es Maximiliano Meza, un volante por derecha con paso reciente por Independiente Rivadavia de Mendoza.

“Basterrechea y Cocchi son dos jugadores de experiencia, junto con Garro son los que tienen más recorrido dentro de los refuerzos. El resto son jugadores muy jóvenes que llegan para pelear por un lugar con los chicos que promovimos nosotros”, explicó Aldo Paredes, uno de los entrenadores de Estudiantes, y agregó: “La competencia siempre es importante en los planteles, la mayoría de estos jugadores llegan libres y algunos tienen más experiencia que otros”.

Con respecto a la cercanía de la llegada de estos jugadores con el comienzo del torneo, Paredes sabe que nada es fácil en este regreso a la acción.

"Todo en este reinicio es complicado, desde volver a los entrenamientos sin saber cuándo se jugaba, hasta no poder hacer amistosos; en ese sentido la llegada de los refuerzos es apenas un tema más. Obviamente uno quiere tenerlos a todos mucho tiempo antes y planificar, pero no se pudo, aunque es más importante tenerlos a no contar con ellos. Ahora nos queda trabajar y adaptarnos a lo que tenemos", expresó el entrenador.

Hoy el "Verde" tendrá la posibilidad de entrenar en el "Juan Gilberto Funes", un campo de juego que para Paredes es "totalmente distinto" a los que están acostumbrados a entrenar, y al que también se deberán adaptar.