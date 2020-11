"El humor no se opone a aprender"

—Luego de escribir gramáticas y diccionarios, encara un texto en clave de humor, ¿ya perdió las esperanzas de lograr que se hable y se escriba mejor?

—Jamás perderé esas esperanzas. Hablar y escribir con decoro significa respetar la propia identidad y a los demás hablantes que deben entender nuestros mensajes. Mi libro no es un divertimento, sino un llamado a que se reflexione sobre la lengua, sobre lo que tantas veces se dice sin pensar y provoca hilaridad. El humor no se opone nunca al aprendizaje.

—¿Cuánta culpa tienen las redes sociales de que nuestro idioma goce de buena salud?

—Las redes sociales no son culpables de nada ni enferman a nadie. El que conoce bien su lengua sabrá usarla en sus escritos formales y en los que no lo son, y no recibirá influencias adversas.

—¿Cuál cree que es el principal vicio en el habla de los argentinos?

—No demostrar interés en no tener vicios lingüísticos. La lengua es para algunas personas algo que llevan puesto desde su nacimiento y no reparan más en ella.

—¿Es posible desterrar las muletillas?

—¡Por supuesto! Todo depende de proponérselo. ¿Cómo puede ser que una misma persona lance un "digamos" y lo repita hasta el cansancio matizado con un "esteee"; después, un "¿me explico?", como si su interlocutor careciera de entendimiento; más tarde, un "¿me entiende?", rematado con un "¿sí?" para verificar la claridad de su discurso o el estado cerebral del que lo escucha, o comience cada oración con el poco sesudo "a ver", entonado con solemnidad? A veces, agrega un "¡dale!" adornado con "nada", el bastón más deseado para sortear los baches que crea la pobreza léxica.

—¿Cree que el desorden sintáctico es metáfora del desconcierto en que se vive?

—En muchos casos lo es. La gran preocupación reside en que no falte lo superfluo, pero esas oraciones que sufren tantas fracturas y no hay yeso que las componga también revelan carencia de estudio y de lecturas.

—El libro omite una tendencia creciente en el lenguaje de los argentinos, que es el uso del inclusivo. ¿Cree que es un error o una variante de la lengua?

—El lenguaje inclusivo no responde a la morfología española, sino a una actitud sociopolítica. Considero que no es necesario reemplazar vocales o elegir consonantes como la x para referirse a la diversidad sexual. Lo importante es reconocer que existe esa diversidad y respetarnos mutuamente.