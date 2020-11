La Justicia Federal investigará a la mutual de Obras Sanitarias

Casi una semana después de que la administración de Obras Sanitarias Mercedes (OSM) diera a conocer que la exmutual que cubría a sus empleados no estaba habilitada desde el año 2014, llevaron la investigación ante la Justicia Federal. Las autoridades de la empresa que presta el servicio de agua denunciaron al organismo para que se investigue cómo es que funcionó durante seis años sin contar con los permisos necesarios.

Mauro Sabatini, uno de los asesores legales de la Municipalidad, aclaró que no están "acusando a nadie en particular". "El administrador de OSM, Sebastián Estrada, y el apoderado de la empresa, Carlos Bologna, hicieron la presentación para que se indague. Nosotros no tenemos ninguna facultad para acusar a ninguna persona. Solo presentamos estas inquietudes para saber si se está cometiendo algún delito y si es así, conocer cuál es y quiénes son los responsables", aseguró.

A su vez indicó que presentaron un informe con 1.100 hojas con diferentes pruebas que indican que hubo irregularidades por parte de la Asociación Mutual de Empleados de Obras Sanitarias de la Nación, filial Mercedes, San Luis.

Sabatini recordó por qué iniciaron acciones contra el organismo, y remarcó que hubo dos disparadores fundamentales. "Luego de que el sector contable nos consultara sobre si era posible que se le hicieran grandes descuentos a los empleados. Algunos eran mayores al 20 por ciento de su sueldo e incluso había casos en los que les retenían hasta el 90 por ciento. Es decir, había personas que terminaban cobrando $700", señaló.

Juicio y embargo

También dijo que otro de los motivos fue un oficio por embargo que implicaba a Hugo Carena y Jorge Etchepare, presidente y vicepresidente de la mutual. "El oficio solicitaba que embarguen los sueldos a quienes estaban en el consejo directivo, por un juicio laboral contra la asociación que habían perdido. Consultamos de qué se trataba antes para corroborar que sea real y nos encontramos con que el motivo del embargo era porque la mutual no tenía bienes propios. Eso nos llamó la atención, nos dirigimos a Personería Jurídica para investigar y nos informaron que estaba inhabilitada por el Inaes (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social)".

Luego de que la administración de Obras Sanitarias informara a los usuarios sobre lo que ocurría con la organización, algunos de ellos manifestaron "haber sido usados para ciertas maniobras, por ejemplo, depositaban cheques de la mutual en cuentas propias. El problema es que ellos pensaban que era todo legal", dijo el abogado y añadió: "Hay un gran porcentaje de posibilidad de que muchos de los asociados se presenten también en esta demanda penal. Se pueden presentar como particulares damnificados".

Además, indicó que podrían haber comercios afectados. "Hay muchos locales que trabajaban con la asociación y que no sabemos si les estaban pagando o no. Es por eso que remarcamos que si hay alguien que se haya visto perjudicado, puede presentarse al Juzgado Federal, para que puedan hacer valer sus derechos".

"Buscamos que se investigue lo que sucedió y cómo pudo funcionar tanto tiempo sin los permisos necesarios. Creemos que tuvieron faltas con el Inaes, AFIP, Anses y la Dirección Provincial de Ingresos Públicos. Y tampoco cumplieron con la ley nacional de mutuales", sostuvo.