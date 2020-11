El candidato demócrata, Joe Biden, fue electo presidente de Estados Unidos tras triunfar en Pensilvania, de acuerdo a la proyección que realizaron este sábado varios medios de comunicación.

Con los 20 votos electorales de ese estado, el exvicepresidente de Barack Obama obtiene el apoyo necesario para derrotar a Donald Trump.

"Me siento honrado de que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será arduo, pero les prometo esto: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que voten por mí o no", escribió el demócrata en Twitter.

Mientras que Donald Trump rechazó la victoria de su rival: "La elección no terminó. Joe Biden no fue certificado como ganador en muchos estados, mucho menos en varios de los más disputados que irán a recuentos obligatorios, o en aquellos en los que nuestra campaña tiene desafíos legales legítimos y válidos que podrían definir al ganador final", aseguró el mandatario en un comunicado difundido por su equipo.

En el texto, Trump reiteró sus denuncias contra las autoridades electorales de Pensilvania -estado que le dio la victoria a Biden en las proyecciones de los medios- por falta de acceso al escrutinio, pese a que el Poder Judicial de ese distrito ya falló que no se están violando las leyes del proceso electoral.

"A partir del lunes, nuestra campaña comenzará a llevar a las cortes nuestro caso para garantizar que las leyes electorales se están cumpliendo y que el ganador legal sea electo. El pueblo estadounidense tiene derecho a una elección honesta", sostuvo.

Poco antes, Trump había vuelto a pedir que se "frene el recuento" en los estados que definirán los comicios ante "decenas de miles de votos recibidos ilegalmente". Su estrategia, desde las primeras horas luego de finalizada la elección, es denunciar fraude y recurrir a la Justicia para frenar el recuento en los estados decisivos.

Este viernes, un juez rechazó un pedido del Partido Republicano para modificar el escrutinio en Nevada, revés que se suma a los que tuvo el oficialismo en Georgia y Michigan, mientras que la Corte Suprema de Pensilvania denegó la solicitud de detener el conteo de votos.

