Solidaridad: más de cien personas ya donaron plasma en la provincia

Esperanza. Hasta tanto no esté la vacuna, la única manera de ayudar a los pacientes con COVID-19 es el plasma. Foto: El Diario.

En época de pandemia, y cuando el plasma es necesario para que no se agraven los síntomas de los pacientes con COVID-19, la solidaridad de los puntanos se hace notar. En el Banco de Sangre de la provincia afirmaron que más de cien personas recuperadas de la afección ya donaron.

La jefa del Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre del Hospital San Luis, María Inés Blanchet, afirmó que hay una lista de espera de pacientes recuperados de coronavirus que también quieren ayudar, pero que evalúan si tienen los anticuerpos necesarios. Además, señaló que mañana será un día particular, ya que el 9 de noviembre de 1914 se realizó la primera transfusión de sangre, por lo que durante todos los jueves del mes visitarán diferentes localidades.

“La semana pasada fuimos a Tilisarao y tuvimos una buena recepción por parte de los habitantes; la próxima semana iremos a Villa Mercedes, luego a La Toma y finalizamos en Merlo”, dijo.

Blanchet precisó que estas fechas son claves para reforzar el concepto de la donación voluntaria y recordar que en este momento de la pandemia, aparte de sangre, también se necesita plasma convaleciente. “Los dos son actos voluntarios que dependen sí o sí de la empatía del otro, ya que si no es por voluntad propia no hay manera de conseguirlos. Por eso nos acercamos al interior, no solo para tomar la demanda, sino para que vean que estamos presentes”, manifestó.

Señaló que hay un período para que las personas puedan dar plasma. Por ejemplo, quienes transcurrieron la afección de manera asintomática tienen que pasar los 28 días, y si la persona cursó la enfermedad de manera sintomática se puede realizar a los 14 días posteriores al alta médica. Los requisitos son los mismos que solicitan para la extracción de sangre, es decir, no tener enfermedades transmisibles, como Hepatitis B y C, VIH, entre otras, tener entre 16 y 65 años y pesar más de 50 kilos.

Todos los jueves de noviembre el Banco de Sangre visitará distintas localidades del interior.

La especialista precisó que la administración de este tratamiento se realiza a través de un protocolo y subrayó que resulta muy beneficioso en los primeros siete días de la afección. Es decir que aquel paciente que dentro de ese período de tiempo tiene síntomas leves, pero luego se agrava y pasa a ser moderado, es candidato a la práctica; como también aquel que ingresa en una primera instancia con un cuadro respiratorio agudo o con patologías de base, como por ejemplo obesidad, hipertensión arterial, insuficiencia renal, diabetes, entre otras.

En el proceso de plasmaféresis, al donante se le pincha el brazo, allí una máquina toma el flujo del líquido que sale de la vena, lo centrífuga y hace el proceso de separación. Conserva lo que necesita y devuelve los elementos celulares a la sangre. “Simplemente es un pinchazo. La única diferencia es que la donación de sangre son cinco minutos o diez y la de plasma tarda entre cuarenta minutos y una hora. Se extrae la porción líquida de la sangre, que es el plasma, donde están los anticuerpos”, explicó Blanchet, quien detalló que la práctica se puede repetir a las 72 horas. “No es necesario que vayan en ayunas. Simplemente se pide que el día anterior el paciente ingiera abundante líquido y evite los lácteos y las comidas copiosas con grasa.

Para obtener más información hay que ingresar a la página www.donasanluis.gov.ar o llamar al 2664895277. Quienes quieran donar sangre pueden solicitar un turno al teléfono 266401939 o a través del Face-book: Banco Central de Sangre provincia de San Luis.

Blanchet precisó que cuando la provincia entró en Fase 1, el número de donantes disminuyó por temor a contagiarse o por no poder acercarse, pero que cuando el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, hizo un pedido en los reportes la gente se acercó. “Las redes sociales nos ayudaron mucho también. Allí generamos campañas y la gente vino”, concluyó.