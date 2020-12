Activación Frutihortícola: se inició la entrega de plantines

Para fortalecer el desarrollo en la provincia, el Ministerio de Producción lanzó el Plan de Activación Productiva Frutihortícola, en el que había que anotarse a través de un proyecto y cumplir con ciertos requisitos. Durante una primera etapa entregaron más de 4 mil árboles frutales y 15 kilos de semillas. Ahora es momento de que los beneficiarios reciban los plantines: repartirán cerca de 300 mil en total de diferentes especies de la temporada de verano.

La segunda etapa comenzó la semana pasada. Los beneficiados fueron los agricultores Javier Mansilla, de Donovan; Esteban Aguirre Castro, de Juana Koslay; Hugo Acosta, de Los Puquios; Roberto Grosso, de Estancia Grande; Francisco Orozco, de San Luis; y Juan Rein, de Estancia Grande.

En total les entregaron 180 bandejas de plantines: 55 de tomate, 20 de pimiento, 32 de berenjena y 73 de lechuga; más 200 kilos de fertilizantes y 2,5 kilos de semillas. El recorrido para acercarles los insumos a más productores siguió el miércoles por Las Isletas, Villa Mercedes y Eleodoro Lobos.

“Hasta el momento llevamos 450 bandejas hortícolas de las especies de la temporada de verano; 500 kilos de fertilizantes, y tres kilos de semillas que ya tienen en sus manos trece productores, de ocho localidades diferentes”, explicó María Rodríguez, ingeniera agrónoma y jefa del Subprograma Desarrollo Frutihortícola provincial de la cartera productiva.

La funcionaria dijo que para hoy programaron repartir unas 500 bandejas más. “Vamos a ir a visitar a siete productores que corresponden al corredor que comprende a Quines y a Candelaria”, dijo Rodríguez, y siguió: “Nos reciben muy bien en todos lados, están contentos de poder ampliar la producción, en algunos casos; y en otros quieren comenzar a tener sus propios sistemas productivos en sus establecimientos. Todos ven la iniciativa como una oportunidad para poder crecer”.

En total, el Plan de Activación Productiva Frutihortícola incluye la entrega de aproximadamente 4.000 frutales, que ya llegaron a destino; más de 300.000 plantines hortícolas y alrededor de 20 kilos de semillas a productores de toda la provincia.

Requisitos:

Los beneficiarios debieron cumplir con algunos requisitos, como tener un espacio mínimo de un cuarto de hectárea y disponibilidad de agua cruda para riego de la superficie de la producción plantada.

“A través de esta iniciativa buscamos acompañar el desarrollo de la producción frutihortícola provincial, queremos que se sigan sumando cada vez más. Esto genera producción propia muy necesaria, mano de obra local y desarrollo de economías regionales”, expresó Rodríguez.

Para Grosso, uno de los beneficiarios del plan es que es "una gran ayuda y un enorme beneficio por el costo que tiene una bandeja de verduras. Esto me ha facilitado muchísimo la economía y haber presentado el proyecto me va a permitir tener más producción hortícola este año. Es una gran ventaja para mi plantación, porque también me entregaron abono para el suelo. Espero que todos los productores apoyen estos proyectos que tiene el Ministerio de Producción para que sigan adelante”, expresó contento.

Todavía no terminan de llevar los plantines, las semillas y los fertilizantes a todos los que se anotaron en el Plan, por eso continuarán en las próximas semanas.

