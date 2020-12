Hoy habilitan todos los deportes y reabren las canchas de San Luis

“Por suerte está habilitado. Nuestra actividad esperó casi diez meses, a excepción de quince días que pudimos trabajar en medio de la pandemia. Económicamente estuvo complicado, pero ahora esperamos con mucha expectativa la apertura de las canchas. Ya tenemos casi todos los turnos ocupados; esperamos que continúen las llamadas para completar las planillas", señaló el propietario de las canchas de fútbol de Bella Vista, Marcos Escudero.

El viernes, durante el reporte que emitió el Comité de Crisis, la jefa del Programa Deportes, Cintia Ramírez, adelantó que a partir de este lunes se habilitan todas las actividades deportivas en la provincia, tanto individuales como grupales, indoor, náuticas y de contacto. Del mismo modo permiten la concreción de eventos; los protocolos estipulan que deben concretarse sin público. Canchas de fútbol, clubes e instituciones deportivas ya están listas para recibir a socios y clientes.

"La verdad que, como todos los que estuvimos parados, hicimos cualquier cosa para mantenernos. La deuda que nos queda es grande, pero esperamos con la mejor predisposición este momento. Ya acondicionamos los espacios e hicimos el mantenimiento de las instalaciones, ya que, por ejemplo, cuando no se utilizan las canchas el pasto crece y hay que aplicar un tratamiento especial. Ahora, con la apertura es clave el uso de barbijo antes de entrar al predio; una vez que están en juego se lo quitan. También insistimos con el alcohol en gel y el distanciamiento, especialmente en la parte del bar", señaló Escudero.

Un aspecto especial para este tipo de emprendimientos es que pueden abrir hasta las dos de la madrugada. Antes de la pandemia, las jornadas entre amigos concluían entre las cuatro y las cinco de la madrugada. Los alquileres rondan los $200 por persona.

Los clubes también esperaron la habilitación de los deportes con gran expectativa, especialmente por la posibilidad de entrenar en grupo sin la necesidad de tener en cuenta la terminación del DNI. Aseba, por ejemplo, tiene todos los protocolos para practicar básquet, vóley, fútbol, handball, entre otros.

"Como las actividades se desarrollan sin público, hicimos un estacionamiento para que los padres puedan esperar en la playa y no tengan la necesidad de bajarse. Del mismo modo preparamos un paso peatonal con el que hemos hecho una transformación en cuanto a la accesibilidad: hay un solo ingreso amplio y al aire libre, en función de la sanitización y la toma de temperatura. También focalizamos en el uso de Trazar, incluso antes de su lanzamiento manejábamos la trazabilidad con una app. Un dato central es que tradicionalmente hacíamos un corte de las actividades deportivas en verano y ahora tendrán continuidad, solo habrá unos días de pausa para las fiestas", señaló Juan Albornoz, gerente de Aseba.

El director deportivo de Chancay Rugby Club, Antonio Manuel Latorre, explicó que a excepción de los meses de mayores restricciones, no pararon el entrenamiento, que fue adaptado al distanciamiento. Recordó que antes no se podían compartir elementos como la pelota y no estaba permitido taclear; ahora la instancia es menos restrictiva. Remarcó que una ventaja del rugby es que las instalaciones comprenden varias hectáreas, lo que facilita la prevención de contagios.

"Estamos sobre fin de año y los infantiles ya cierran, ellos tuvieron una deserción de más del 60% y ello obedeció a la preocupación de los padres por el contexto. En juveniles y adultos la merma fue del 25%. Ahora la Unión Argentina de Rugby (UAR) adelanta algunas competencias para febrero, con lo que viene un período de preparación física que arrancará en la segunda mitad de enero de 2021", indicó.