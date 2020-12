Familiares de Magalí Morales reiteraron su pedido de justicia

Este miércoles a la tarde, tras declarar como testigos en la causa que tramita en el Juzgado Multifueros de Santa Rosa del Conlara por la muerte de Florencia Magalí Morales en la comisaría de esa localidad, ocurrida el pasado domingo 5 de abril, Celeste Morales y Gonzalo Barrera Morales, hermana y sobrino de Magalí, brindaron una conferencia de prensa en la sede de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Merlo. Con el convencimiento de que Magalí no se quitó la vida, Celeste expresó que quiere que se haga justicia por su hermana y por los hijos de ella, a quienes cuida, en Mendoza. "A su mamá no se la devuelven más, quiero que paguen cada uno de los policías que estuvieron ahí. No fueron tres, cuatro o cinco. Fueron más y se están encubriendo", dijo Celeste.

Los parientes de Magalí estuvieron acompañados por uno de los abogados que los representa, Santiago Calderón Salomón, e integrantes de organizaciones sociales, quienes también tomaron la palabra. Una de ellas, Pamela Mackey, de la Red contra la Violencia del Valle de Conlara, abrió la rueda de prensa con un repaso del caso, y los interrogantes y razonamientos que también los conducen a considerar que Magalí no se suicidó en la seccional y que "todo lo que sucede en una comisaría es responsabilidad del Estado".

La representante cuestionó al juez Jorge Pinto —"responsable de dilatar la causa y de no abordarla desde la perspectiva de género", dijo—; al defensor oficial José Francisco Pérez —"responsable de revictimizar y difamar a Magalí y afirmar el supuesto suicidio antes de que termine la investigación"—; al médico forense Gustavo Lafourcade —"por realizar la autopsia con múltiples omisiones y aceptar errores técnicos de la primera autopsia"—, y al fiscal Roberto Silvestre —"por no solicitar la aplicación de protocolos para la investigación de femicidios vigente en la provincia y no cuestionar la primera autopsia"—. Dijo, además, que Magalí fue revictimizada y nombró a ciudadanos, personalidades y organizaciones que adhieren al pedido de esclarecimiento y justicia.

Mañana al mediodía se hará la inspección en la seccional de Santa Rosa del Conlara, en donde Magalí estaba detenida, presuntamente por haber infringido el aislamiento social preventivo y obligatorio que regía.