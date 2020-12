Retenciones: dinero que se va y no vuelve a los pueblos

Las retenciones, cuyo nombre correcto es derechos de exportación (DEX), siempre dieron que hablar en la Argentina. Se las considera nocivas, porque restan competitividad al campo, castigan la producción y tienen un destino vidrioso en manos de un Estado nacional que maneja los recursos a su antojo.

Un estudio elaborado por FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) pone en cifras lo que los DEX les quitan a las ciudades y regiones argentinas.

"Con un año de DEX de una sola región se podrían financiar 10 hospitales, 100 escuelas y 7.300 cuadras de pavimento de esa región", es una de las conclusiones llamativas del informe. Este dato se desprende de la investigación de tres localidades: Pergamino, Salto y Rojas, agrupadas como "Región Pergamino", pero es un ejemplo aplicable a otras zonas productivas.

El informe también pone en cifras las inversiones en industrias, producción y generación de empleo que podrían hacerse con esos recursos. Con un año de DEX alcanzaría para instalar en cada región productiva una planta de bioetanol, 10 de biogás, un molino harinero, 10 granjas y un frigorífico de cerdos y otro de bovinos, con un potencial de crear empleo para 3.500 personas.

"Los resultados dan cuenta del impacto regional que tiene este tipo de impuestos, muestran contundentemente la cantidad de recursos que parten de las regiones y no vuelven", expresa César Belloso, productor agropecuario y miembro de la Fundación Pergamino, socia de FADA en el estudio.

Van más ejemplos del aporte sin respuesta del interior: un año de DEX equivale a cuatro presupuestos municipales en un partido como Pergamino, pero es extrapolable a otros. La "Región Pergamino" cultiva más de medio millón de hectáreas de soja, maíz y trigo, y produce casi 4 millones de toneladas de granos. Eso equivale a 1 de cada 10 toneladas de los granos de toda la provincia de Buenos Aires. El aporte de cada partido en concepto de DEX equivale a 4 veces el presupuesto municipal de Pergamino, 4,4 el de Salto y 4,8 el de Rojas. Otro ejemplo de lo que pierde la región es que el aporte equivale a reconstruir y estabilizar 3.600 kilómetros de caminos rurales por año.

Además de las inversiones que no llegan, se ve afectada la rueda productiva. "Por ejemplo, para transportar la producción de la zona son necesarios casi 200 mil fletes de camión por 56,7 millones de dólares. A su vez, la siembra, el cuidado y la cosecha requieren una inversión de U$S 173 millones en maquinaria agrícola. Esto da empleo a choferes y mecánicos, se consume combustible y se activa el comercio en general. También intervienen otras cadenas productivas: están en juego fertilizantes (U$S 35 millones), semillas (41 millones) y la sanidad vegetal (45 millones)", comenta David Miazzo, economista jefe de FADA.

"La discusión sobre los DEX a la producción agropecuaria suele estar enfocada en el rol fiscal que cumplen y en los impactos negativos que generan sobre las exportaciones agropecuarias del país; sin embargo, no se suele tener en cuenta cómo afectan a las regiones productivas", destaca Miazzo entre sus reflexiones.