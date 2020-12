Villa de la Quebrada sumó jerarquía y prepara el debut

A 16 días del regreso del Torneo Regional Federal Amateur, el Club Sportivo Villa de la Quebrada solo tiene que manejar la ansiedad ya que el resto de la preparación la tiene prácticamente consumada, con una larga adaptación física primero y un par de amistosos que le sirvieron para observar dónde están parados en la faz futbolística.

El "Villero" lleva 286 días sin competir desde aquella derrota 2 a 1 frente a Defensores de Potrero de los Funes, el 15 de marzo de 2020, precisamente el rival que enfrentará el 10 de enero en la reanudación del torneo.

De aquel equipo, que clasificó con holgura la primera instancia grupal y que pese al traspié prometía dar pelea para quedarse con la fase provincial, está la mayoría, pero perdió piezas claves como el goleador Fernando Sa-cconi y el volante Federico Olariaga, ambos de buen presente en el Club Sportivo Estudiantes en el Federal A, e Iván Torres, quien regresó a Juventud.

Pero la dirigencia se movió con rapidez y revolucionó el mercado con un par de contrataciones: Joel Alba y Wilson Albarracín, ambos provenientes del "Juve", uno con una impresionante trayectoria en el fútbol de ascenso y el otro con una fuerte presencia en los últimos torneos que disputó el club del "Bajo", donde era titular o uno de los primeros cambios del equipo.

Además, desde Juventud llegaron Gonzalo Paglialunga, otro volante que ya había debutado en el Federal A, y el arquero Martín García, quien fue el último en sumarse, además de otros cinco refuerzos que se sumaron a la pretemporada.

"Es un equipo distinto al de la fase anterior. Perdimos jugadores que habían sido muy importantes para nosotros, pero creo que pudimos reemplazarlos con jugadores de mucha experiencia que nos van a dar otra jerarquía", analizó Fabio Giménez, el cerebro detrás de las tácticas del equipo, y agregó: "Al principio Wilson llegó con un dolor en el gemelo, pero lo fuimos llevando de a poco para que llegue bien, y con Alba tenemos un jugador que puede ocupar hasta 4 posiciones distintas en la cancha; creo que nos puede dar mucho".

El entrenador está conforme con la preparación física del equipo, a la que definió como "impecable". Quizás le hubiera gustado tener algún amistoso más en este camino (enfrentaron a un equipo de jugadores libres y a EFI juniors), pero no piensa volver a jugar en estas dos semanas.

"A partir de ahora vamos a dedicarnos a trabajos tácticos y a los pequeños detalles que son importantes en estos torneos", aseguró Giménez.

Villa de la Quebrada jugará el primer partido en condición de visitante ante Potrero de los Funes, luego recibirá las visitas de Alianza, Jorge Newbery de Villa Mercedes y Defensores de Potrero, respectivamente, para cerrar con las dos fechas de visitante en los pagos de la Calle Angosta.

"Estoy conforme con la manera en que quedó sorteado el fixture, es muy similar a lo que teníamos antes de la pandemia, pero no habrá partido fácil, hay que tomarlos a todos como una final y jugarlos con esa intensidad", cerró el entrenador.

El equipo tuvo un descanso el jueves y el viernes, y hoy retorna a las prácticas tras los festejos de Navidad.

Por ahora no hay más amistosos, aunque no se los descarta, pero serán semanas de mucho ajuste para elegir a los mejores once.

El fixture

1ª Fecha 10/01 Vs. Def. de Potrero (visitante)

2ª Fecha 16/01 Vs. Alianza Futbolística (local)

3ª Fecha 20/01 Vs. Jorge Newbery (local)

4ª Fecha 24/01 Vs. Def. de Potrero (local)

5ª Fecha 31/01 Vs. Alianza Futbolística (visitante)

6ª Fecha 07/02 Vs. Jorge Newbery (visitante