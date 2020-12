Pirotecnia cero: detectaron puntos de venta en los barrios

El Programa municipal de Control Urbano realizó distintas inspecciones para detectar puntos de venta ilegal de pirotecnia. Pudieron encontrar algunos en los barrios, a los que les secuestraron la mercadería para llevarla al Tribunal Municipal de Faltas, clausuraron los lugares y labraron actas de infracción con una sanción económica a los vendedores.

"Fue difícil encontrarlos porque ellos se manejan por las redes sociales o mediante grupos de WhatsApp. Son domicilios particulares, no son comercios, por eso se nos dificultó llegar. Labramos un acta porque la ordenanza dice que en cualquiera de las formas, tenencia o comercialización, es una infracción", contó Elvio Sepúlveda, jefe del Programa Control Urbano.

El castigo económico arranca desde las tres mil unidades de multa. "Es decir que es muy costoso; si cada unidad equivale a quince litros de nafta, el incumplimiento de la ordenanza cuesta más de cuatrocientos cincuenta mil pesos", explicó. También añadió que el acta se le hace al comercio o a la persona. "Los que detectamos fueron en el barrio El Criollo, pero sabemos que hubo muchos más. A la medianoche escuchamos los estruendos en toda la ciudad. Por eso para Año Nuevo tendremos más presencia en los barrios", prometió el funcionario.

En cada uno de los sitios clausurados tenían bastante cantidad de mercadería. "Cajas llenas de distintos tipos de juegos de artificio, como petardos, cañas voladoras, bombas explosivas y con luces, de todo. Queríamos identificar a todos los lugares que comercializaron la pirotecnia, pero no pudimos. Ahora reforzaremos la campaña de concientización", afirmó Sepúlveda.

Además, investigan la procedencia de la mercadería. "No podemos asegurar que la hayan traído clandestinamente desde otra localidad que no tenga esta restricción. Pero hoy, que se compra mucho por internet, hacen eso y no hay forma de impedir que el producto llegue", aseguró.

Protocolos. En los balnearios verificaron que se cumplan las normas del Comité de Crisis. Gentileza.

Control sanitario

Los inspectores municipales también recorrieron los distintos balnearios y campings para verificar que se cumplieran los protocolos sugeridos por el Comité de Crisis, como el distanciamiento social, el uso de tapabocas y la desinfección de baños, boleterías y todo espacio común, como así también la existencia de expendedores de alcohol para que todos puedan colocarse en las manos. "Fue muy tranquilo porque no hubo inconvenientes, la gente se va acostumbrando. Asimismo, estuvimos en las plazas, pero ahí es más difícil controlar; los juegos infantiles están prohibidos y los niños los usan igual, a muchos padres no les importa", explicó.

En las recorridas del personal municipal en la noche de Navidad no detectaron fiestas clandestinas. "Las reuniones en las casas sin límite de horario estaban permitidas. Estuvimos en la zona de quintas, que es donde generalmente se hacen, pero no hubo. La única fue la de la noche del 23, ya veníamos advirtiendo al dueño de un bar-pub de la aglomeración de gente y la noche del miércoles había más de doscientas cincuenta personas, e incluso formaron una fila en la puerta para seguir ingresando. Tuvimos que clausurar el lugar y junto con la presencia policial logramos el desalojo del edificio. Era una superficie chica para la cantidad de gente que había", recordó Sepúlveda.