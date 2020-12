Raúl Lavié: "De las cosas malas, hay que sacar el lado positivo"

La relación entre Raúl Lavié y la provincia es tan estrecha que recontar todos los hitos compartidos lleva mucho tiempo. El único premio Gardel que ganó Casa de la Música se lo debe a un disco que el potente cantante santafesino grabó en los estudios villamercedinos con el Sexteto Mayor en 2013 y eso derivó en un inolvidable show al año siguiente en la Fiesta de la Calle Angosta en la que Raúl entonó, con músicos de la provincia, una selección de clásicos puntanos.

Para agrandar esa relación, el tanguero será hoy el primer artista nacional en tocar en vivo en la provincia luego del parate de espectáculos que hubo por el coronavirus. Será en un show en el que oficiará de invitado de la villamercedina Viveka Rosa, frente a la Municipalidad de Estancia Grande, gratis y como lanzamiento de la temporada turística. Además habrá patios de comidas y la participación de otros artistas como Javier Loza, quien hará una selección de baladas, y los bailarines Mathias Lavandeira y Valentina Blanco.

La presentación de Lavié fue planeada por Viveka, que aprovechó que el artista pasa las vacaciones en San Luis, donde recibirá el 2021. En un hotel de Juana Koslay al que llegó la tarde de Navidad luego de pasar la Nochebuena con sus hijos y sus once nietos, Lavié habló con ETC sobre el show de esta tarde, sobre el año que se está yendo y sobre el que está viniendo.

—¿Cómo será presentarse en público nuevamente?

—Seguramente va a ser muy emocionante. Va a ser un momento muy cálido que quiero guardar en mi memoria por mucho tiempo. De todos modos, quiero aclarar que el recital será de Viveka y me va a invitar a hacer algunas canciones. Yo estoy en San Luis en plan de descanso porque el 8 de enero tengo que empezar la temporada de teatro en Buenos Aires.

—¿Por qué eligió San Luis para sus vacaciones?

—Porque disfruto mucho de estar acá y tengo un montón de amigos a los que quería saludar. Y cuando se enteraron que iba a venir empezaron a ofrecerme shows para hacer acá. Tuvimos que suspender dos porque algunos colegas de San Luis se quejaron porque no tuvieron la posibilidad de trabajar por mucho tiempo y veían mal que viniera alguien de afuera a hacer lo suyo. Me pareció un reclamo correcto.

—¿Por qué se decidió ahora?

—Por la invitación y porque lo hago sin intención de ganar dinero, es un recital gratuito. Y porque creo que uno se debe al público. Yo me pago mis vacaciones y hago este recital en Estancia Grande, con poca gente porque vamos a respetar el distanciamiento, y porque creo que la gente necesita un poco de diversión después de un año complejo.

—Conoce San Luis muy bien...

—Ahora estoy en un hotel hermoso en Juana Koslay, muy tranquilo, muy apacible, que era lo que buscaba. Estuvimos en otro en Potrero de los Funes, pero cuando quise ir a la pileta había un montón de gente, más que en Mar del Plata. Yo no me puedo exponer a un contagio, me tengo que cuidar. Pero más allá de eso, siempre tengo el deseo de estar en San Luis. Estoy disfrutando estos días, puedo salir a pasear por acá cerca y, fundamentalmente, encontrarme con el público.

—¿Ya hizo el balance de este año tan difícil?

—Trato de sacarle buenas cosas a las circunstancias adversas. Eso siempre fue así. Yo estaba haciendo "La jaula de las locas" en Carlos Paz con la que íbamos a ir a Chile; tenía previsto un viaje a Punta Cana, invitado por el Gobierno de República Dominicana; iba a empezar una gira latinoamericana; tenía cerrados unos shows en Estados Unidos e iba a hacer el lanzamiento de un disco de folclore en Córdoba. Lamentablemente nada de eso pude hacer. Llegué el 10 de marzo a mi casa de Buenos Aires y no salí más.

—Pero trabajó en su casa...

—Hice un streaming que fue un éxito; empecé a ensayar cuando lo permitieron, estudié para una obra de Flavio Mendoza, hice una comedia musical que se llamó "Te aconsejo que me olvides" y ahora quiero hacer otro streaming con un pianista que me acompaña hace muchos años. Además tengo temporada teatral. En casa, además, pinté, dibujé y retomé la escritura de mis memorias. Como dije, hay que sacar algo positivo de todo esto porque la vida sigue y vamos a terminar con este virus.

—Además, el año que viene llega cargado de actividad...

—No sé cómo voy a hacer para hacer todo lo que tengo pensado. Me invitaron, por ejemplo, a hacer una función en el Teatro Colón en un homenaje que harán por los cien años de Astor Piazzola. Además, yo quiero hacer mi propio recordatorio con un show de tres días.

—¿Se piensa vacunar?

—No todavía. Creo que no están dadas las circunstancias aún. Yo me cuidé muchísimo durante este tiempo. Tengo 83 años y soy, obviamente, factor de riesgo, pero no tengo mucha confianza en la vacuna que llegó al país. Cuando la cosa esté más segura, con fundamento científico, seguramente pondré mi brazo, pero no creo que sea con la vacuna rusa.

—¿Ya tiene decidido qué va a pedir en el brindis de fin de año?

—Primero, que recuperemos la normalidad, que pensemos en positivo. Y luego por el país: tenemos un hermoso lugar que debemos cuidar, sin mezclar las ideologías y empujando todos para el mismo lado. Porque lo principal es pensar en el futuro, no ya en el nuestro, sino en el de nuestros hijos y nuestros nietos.

DÍA: Hoy

HORA: 20:30

Lugar: Municipalidad de Estancia Grande

ENTRADA: Gratis