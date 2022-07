Los años bien vividos

El cantor no descansa. Para Raúl Lavié, sus 84 años no son un pesar y sigue firme con sus presentaciones. Hoy llega por primera vez al Boliche Don Miranda para cantar sus temas de siempre. Foto: Gentileza.

Descansar no es una opción para Raúl Lavié, quien a sus 84 años sigue firme con su carrera musical. Quizás podría estar retirado, mientras disfruta de su casa, sus amores y sus gustos personales, pero el también actor prefiere trabajar, viajar y pisar escenarios con los diferentes proyectos que lo mantienen vigente. Hoy, a las 22, demostrará su vitalidad y pasión por el tango en el Boliche Don Miranda de Villa Mercedes al presentarse en vivo con su espectáculo "A mi manera". Las entradas se pueden conseguir al 2657501474.

Llegar a San Luis es una motivación para el cantor, quien en cada viaje se reúne con viejos amigos consecuentes que lo esperan con una canción para homenajearlo y mil anécdotas para recordar. "Es lo más lindo que tiene la provincia, su hospitalidad", expresó el intérprete, quien recordó sus presentaciones en el Festival de Tango de Justo Daract y, memorioso, expresó que será la primera vez que se presente en el mítico boliche mercedino.

Con 69 años de carrera —precisamente en agosto cumple siete décadas ininterrumpidas de labor—, Lavié apuesta firme a sus proyectos. Aunque a veces se siente cansado, no deja que eso le imposibilite seguir adelante. "Es mucho tiempo arriba del escenario. El calor del público, el reconocimiento y el placer que me da cantar me suman energía para seguir de pie", contó el artista.

"A mi manera" es un espectáculo que Raúl preparó con las canciones que acompañaron el camino recorrido. El cantor aseguró que "la gente disfrutará de clásicos del tango de todos los tiempos y también sabrá un poco de mi historia, porque intentaré dialogar con ellos en todo momento. Me encanta que se interesen por lo vivido y por saber por qué elegí cada canción de mi repertorio".

En Buenos Aires, Lavié dejó su espectáculo "Piazzolla Inmortal", un homenaje a su amigo Astor, con quien tuvo el honor de presentarse en varios escenarios. "Era una persona muy exigente y querida. Le gustaba que todo estuviera perfecto y en buenas condiciones. Dejó una obra espectacular, digna de tocar en todo el mundo", agregó el santafesino, quien aseguró que en el concierto de hoy no faltarán piezas de su colega.

El cantor agregó que su plenitud y vigencia en lo laboral se lo adjudicó al amor que lo rodea. Su esposa, sus hijos y nietos lo apoyan en cada proyecto que tiene por delante y lo cuidan de los futuros achaques que pueden llegar con ellos.

"Tengo pensado seguir de gira por el país para luego viajar a Chile con este mismo espectáculo. Nunca paré y todavía sigo adelante, y eso se lo debo a mi familia, que confía en mi salud y mis ganas de trabajar. Ya tendré tiempo de descansar, eso lo tengo por seguro, pero siento que no es el momento", concluyó.