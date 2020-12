"Queremos Conocerte" busca el desarrollo de profilaxis para vulva

La Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad lanzó una encuesta llamada "Queremos Conocerte", que busca brindar una respuesta integral que contemple todas las prácticas sexuales de las personas con vulva. El cuestionario estará en las redes sociales de la Secretaría (link a la encuesta) durante todo diciembre y es anónimo. Esto será un primer paso para reconocer la necesidad de este tipo de profilaxis para mujeres, lesbianas, varones trans y personas no binarias.

"Sabemos que es imprescindible en este momento empezar a visibilizar, poner en agenda y discutir las diversas estrategias del cuidado para los cuerpos de las mujeres, lesbianas, varones trans y personas no binarias, con políticas públicas que sean más inclusivas y que garanticen el acceso a una profilaxis para todas las prácticas sexuales", explicó Gabriela Funes, referente de la Secretaría.

Comentó que es muy fácil conseguir los preservativos para penes, pero no así el que es para vagina que, según afirmó, es muy costoso y no está en el mercado. "Además, tampoco cubre todas las prácticas sexuales; hay algunas como el tribadismo —frotamiento de vulvas— en las que con el preservativo para vagina no se garantiza la no transmisión de enfermedades porque la vulva queda expuesta", expresó.

Otro de los métodos de prevención que se utilizan es el campo de látex, pero este tampoco es del todo seguro para este tipo de práctica sexual ya que, aseguró, "no sirve para la frotación de vulva".

Si bien este preservativo no existe en el mundo, Funes manifestó que "hay muchos proyectos presentados a nivel nacional, tanto del colectivo como de la comunidad disidente, que piden la investigación y la puesta en marcha de fabricación de un preservativo puntual que sea para vulva. Sabemos que cada laboratorio puede tener un prototipo, pero actualmente no hay nada certificado, ninguno que garantice esta práctica sexual puntual", indicó.

"La encuesta busca visibilizar esta necesidad dentro de la comunidad, conocer, además, el tema de profilaxis con preservativo para vulva, la respuesta del sistema sanitario respecto a esto, porque también somos conocedores de que muchas mujeres o disidencias van al ginecólogo o ginecóloga y no pueden hablar abiertamente de este tema o ni siquiera son consultades por su identidad sexual, entonces la encuesta nos va a ayudar a visibilizar esto, para después articular con otros organismos como Salud este intercambio y reconocer esta necesidad para poder comenzar a trabajar en ella", sostuvo Funes.