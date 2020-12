En los ríos y piletas habrá que mantener el distanciamiento

Mientras se cuide la distancia no habrá problemas de pasar la tarde en el río o un dique. Lo mismo ocurre en las piletas. Foto: El Diario.

En pocos días más se abrirá la temporada turística en la provincia y mucha gente ya piensa en acceder a piletas, ríos o diques para disfrutar del verano. Sin embargo, no son pocos quienes se preguntan qué riesgo puede implicar esta actividad: la responsable del Plan COVID-19 del Ministerio de Salud, Graciela Sarmiento, aclaró que "no hay que tenerle miedo al agua porque no es un medio transmisor del coronavirus. La fuente que lo transmite es la persona a través de las gotitas de saliva que emana con la respiración, estornudos y tos, además del contacto estrecho de persona a persona. Y, en menor medida, las superficies que pueden estar contaminadas por un caso positivo que antes la manipuló. Mientras que la transmisión a través del aire ambiental aún está en discusión".

Por eso, señaló que "lo más importante es mantener siempre en un lugar de recreación con agua el distanciamiento social". Y enseguida señaló: "Si hay que elegir, es preferible ir a un río o un dique porque ahí las personas pueden mantenerse alejadas a más de dos metros de distancia".

En ese sentido, pidió ir "con el grupo familiar conviviente o con amigos íntimos en pequeños grupos, pero siempre mantenerse aislados de personas desconocidas y buscar en lo posible lugares alejados para evitar amontonarse todos a la vera del río".

Sarmiento indicó que en el caso de acceder a una pileta, se deben tener en cuenta distintos factores: "Primero, tratar de reservar un espacio con anterioridad para todo el grupo. Ser muy observadores y constatar cómo se manejan los responsables de la pileta respecto al factor de ocupación, que por ahora establece no más de una persona en 2,25 metros. Es necesario, además, que la pileta tenga un sentido de nado indicado con flotadores. Y esto mismo sería adecuado para las zonas autorizadas para bañarse en los diques con boyas, para demarcar esa superficie".

También dijo que si se trata de clubes o asociaciones donde asisten muchos socios, el ingreso debe ser controlado para que no se sobrepase el factor de ocupación, porque insistió en que "es la cercanía con otras personas lo que transmite el virus".

Si bien confirmó que al estar al aire libre el riesgo de contagio disminuye, igual destacó que lo más riesgoso es el lugar de uso común o compartido. "Si tengo que ingresar a un comedor, una proveduría o a los sanitarios tengo que observar muy bien si se cumplen los protocolos para asegurar mi salud. Por ejemplo, que al baño ingresen de a una o dos personas, que haya personal desinfectando permanentemente; que tenga jabón, alcohol en gel, toallas de papel; y que el cesto de basura sea con tapa a pedal para no tocarlo con las manos".

Pidió que en aquellos espacios donde se venden comestibles y bebidas se respete el distanciamiento y la fila para ingresar se haga fuera de ese espacio común, que al entrar se haga con tapabocas y, en lo posible, pagar con tarjetas o sistemas digitales para no manipular billetes. También recomendó: "Si estoy fuera del agua y me traslado de un lugar a otro dentro del predio, debo hacerlo con tapabocas puesto y lavarme las manos todas la veces que lo considere necesario". También pidió "estar muy atentos porque las medidas de cuidado son las de siempre y ya las conocemos".

"El virus está entre nosotros"

La médica insistió en que "la comunidad debe saber que si bien se ha hecho un gran logro en el control del número de casos de COVID-19, el virus aún está entre nosotros y nuestra responsabilidad es lograr que no vuelvan a incrementarse los contagios".

Según dijo, "hay un riesgo esperable en esta época de verano, luego de un año tan difícil, con restricciones a la circulación; ahora comienzan las fiestas de fin de año y llegan las vacaciones. Esto genera una sensación de cierta seguridad porque el número de casos positivos disminuyó, pero se puede generar un relajamiento en las normas de cuidado y eso es un verdadero riesgo. Si nosotros no mantenemos las medidas de cuidado va a volver a incrementarse y aumentar de nuevo el número de casos".

"En Europa ya pasó que luego de un verano de aparente normalidad, ahora están sufriendo una segunda ola de contagios y ya anticipan que se espera una tercera. Por eso, es muy importante entender que mientras no haya un porcentaje muy alto de la población vacunada, estas medidas —independientemente del verano— las tenemos que seguir cumpliendo".

Además, insistió en que "aquellas personas que tengan algún factor de riesgo como los adultos mayores y las que tengan hipomorbilidad traten de evitar los lugares de gran concurrencia de gente, porque eso implica un peligro para su salud. Y, por supuesto, aquella que tenga algún síntoma debe evitar ir a una pileta, río o dique con otras personas".