La UNViMe creará un registro de alquileres

Tal como lo reflejó El Diario de la República en su edición del miércoles, la creciente oferta académica colmó la oferta de alquileres de departamentos en la ciudad. Por eso, la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) creará un registro de aquellos inmuebles que aún estén disponibles, para ayudar a los ingresantes que llegan de otras localidades en la dura empresa de buscar un lugar donde vivir.



El responsable de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario (Saebu), Germán Aime, confirmó que la apertura oficial de Medicina acrecentó el interés en la casa de estudios de jóvenes provenientes desde la capital puntana, de todo el interior sanluiseño y de otras provincias como Córdoba y Mendoza. "Pero no solo se debe a esa carrera, sino a la variada propuesta educativa que ofrecen las diferentes escuelas", aclaró.



Sin embargo, en diciembre advirtieron "la falta de una base de datos para transmitir a los chicos, sobre todo cuando llegan a conocer la ciudad y preguntan dónde se pueden quedar, al menos hasta adaptarse", comentó.



Por ello, convocaron a los dueños de departamentos, residencias o casas a llevar sus propuestas, con la información de las viviendas y los medios de contacto, a partir de este lunes 3 de febrero.





1.270 hicieron la preinscripción online a las diferentes carreras. Desde la universidad pretenden que complete el trámite un promedio superior al habitual, que es del 50%.





"La idea es poder abarcar la mayor variedad posible de tipos de habitaciones y que las familias puedan elegir de acuerdo a sus posibilidades. Por eso es importante que nos describan los servicios y ventajas que tiene cada lugar, como la proximidad a los complejos áulicos o a las paradas de colectivo, porque la movilidad es otro factor muy importante para los estudiantes", agregó el secretario.



Pero el registro no solo se limitará a Villa Mercedes, sino también que contemplará las opciones que hay en Justo Daract, donde funciona una sede de la UNViMe y la escasez de alquileres es aún mayor. "Esta dependencia ha tenido un crecimiento exponencial y ya tenemos más de 200 preinscriptos. Pero como la localidad no tiene una tradición universitaria, no hay tanta disponibilidad de viviendas", analizó.



Todos los propietarios que quieran de forma voluntaria ofertar sus locaciones deberán concurrir a las oficinas de la Saebu, donde están las instalaciones de la Sociedad Italiana (Junín 133), de 8 a 16. Mientras que en la ciudad del tango tendrán que ir al complejo áulico ubicado en el acceso Parque Malvinas Argentinas, de 15 a 21.



Aime explicó que la idea de armar una base de datos también responde a una necesidad de alertar sobre las condiciones que todavía faltan en la ciudad para acoger a la oleada de alumnos. "La universidad aporta mucho al desarrollo social y económico, pero aún nos faltan un montón de cosas. El sector público y el privado tienen que trabajar juntos para poder cumplir las demandas de los chicos que llegan", opinó.