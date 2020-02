Las bandas locales se miden en "Rock de La Casa"

La semana del rock comienza en Villa Mercedes con la selección de los grupos locales que serán parte de la grilla final. Para tocar el viernes y el sábado entre las bandas nacionales en el "Rock en la Casa", los músicos de la provincia deben pasar un certamen previo que iniciará hoy y dará a conocer sus ganadores el jueves a la noche, una vez que se termine esa jornada.

Por el modo en que se desarrolló la selección, las 44 bandas que participarán del concurso ya pueden considerarse ganadoras. Más de 150 agrupaciones hicieron la preinscripción vía online y de ellas, por un criterio de selección que abarcó el origen de los grupos, el estilo y la presencia femenina para cumplir con la Ley de Cupo (y finalmente un sorteo) quedaron las que participarán a partir de hoy.

Durante tres días, las bandas desfilarán con la intención de que esa presentación en el escenario mercedino no sea la última vez. Todas quieren regresar el fin de semana para codearse con "Las Pelotas", "Guasones", "Dread Mar I", "Airbag" y las otras bandas invitadas que animarán las noches centrales del encuentro.

La gran mayoría de las agrupaciones que se jugarán un lugar en la cartelera son de San Luis y Villa Mercedes y pasaron por la Casa de la Música en algunos de los proyectos que impulsa el estudio de la localidad.

Los recitales selectivos comenzarán hoy a las 18, con entrada libre y gratuita para el público y se harán en un escenario alternativo que estará ubicado en la explanada del Molino.

Allí, un jurado los escuchará atentamente y determinará cuáles serán las bandas que pasen de ronda. Las premisas que se pusieron los electores son respetar la Ley de Cupo Femenino (que es del 30 por ciento y los organizadores aseguraron que en este caso se acrecentará hasta un 40) y priorizar a las bandas de San Luis.

De todos modos, el solo hecho de tocar en un escenario bien montado y con un sonido de calidad es premio suficiente para las agrupaciones locales.

Miércoles

Blanco Amapola, 50 amperes, Aceite de soja, Damián Rodríguez, Bicho caminante, Casette Ufo, Cerberos, Charly Quiroga y los demás, Cherry band, Duende Cigano, El Rito, Corre que te Pi$ho.



Jueves

Insacro, KND (los chicos del barrio), Noctámbula, La brújula de los pesimistas, La rocka, Lapsus, La negra libre, La parentela, La rola roncarrol, La Royal Enfield, Los ex, Los Politos, Malos Vecinos, Martín Barroso, Meteorito, Mr. Canuto y sus Papiprós, Mysteria, Juglar Cronopio Tour.

Viernes

Palosanto, Pericote Mimoso, Me olvidé el cargador, Piedra Libre, Sound reggae, El bigote de Dalí, St Louis “(not only blues)”, Tercos Gruñidos, The Saint Louis Ska Proyect, La Descarga, La Tradición Rock, Vero del Río trío, Balizas con Imán, Villa Caravana, Wasabeat, Flavia Calderón trío.