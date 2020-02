Por la crisis, subió la cantidad de choferes de taxi

Si bien el número de licencias de taxi en la ciudad no varía, una realidad que advierten los trabajadores del sector es que se incrementó la cantidad de choferes. Aunque no hay una estadística oficial de la que se pueda obtener información, los taxistas estiman que podría tratarse de un 30% más de conductores. La mayoría lo atribuye a la crisis económica, donde el flujo de desocupados que no consiguieron nuevos puestos laborales, optó por el servicio de transporte.

"La crisis es muy grande. Cuando los comercios y las industrias cierran o recortan personal, nosotros hacemos una contención social muy importante, la gente sube a un taxi para hacer dinero mientras consigue algo estable. Ahora lo que debe quedar claro es que no aumentan las habilitaciones, porque ese es un número fijo, lo que sube es la cantidad de choferes", explicó el presidente de la Asociación de Titulares de Taxi, Jorge Fernández.

Lo mismo sostienen varios de sus colegas, que según manifestaron, el procedimiento para prestar el servicio sin ser dueño de la habilitación consiste en una sociedad con el titular, que aporta la licencia, y el chofer, que puede poner el vehículo. Esta "especie de alquiler" de licencia oscila los $1.000 y $1.500 por día.

"Se nota un incremento de choferes, muchos se sumaron después de las PASO", opinó el taxista Pedro Barroso. "El que no tiene trabajo sale a manejar, por eso se ven muchos autos nuevos como taxi, la gente busca las posibilidades", remarcó otro trabajador, Franco Estévez.

El exdirigente del Sindicato de Peones de Taxi, Gastón Escudero, coincidió con la noción que muchos desempleados son contenidos por el sector y remarcó que es un hecho que se da hace varios años.

Dificultades laborales

Escudero aseguró que el 90% de los choferes están sin registrar y a esta situación le agregó la dificultad para obtener ingresos mínimos. Los titulares difieren en algunos aspectos, especialmente los que refieren a ganancias.

"El dinero depende del arreglo que se haga con el titular, pero en algunos casos hay un acuerdo mentiroso donde pierde el chofer, ya que tiene que aportar a los gastos del vehículo con su bolsillo", señaló Escudero.

"Para que me queden mil pesos limpios, que en realidad se trata de poco más de dos mil que debo juntar, puedo llegar a manejar alrededor de 14 horas por día, muchas veces con actividad en los fines de semana", afirmó el taxista Rubén Ordóñez.

Otros como Walter Fernández, optan por salir solo en las horas pico, pero lo que ganan mantiene las mismas características.

Son quienes pagan las multas y los arreglos de los vehículos

Los titulares aseguran que se hacen cargo de los costos

En el diálogo con titulares y peones de taxi se desprende un dato que coincide en todas las opiniones: para alcanzar un salario de $28 mil, los choferes tienen que sacrificarse con jornadas que van de lunes a lunes, con un mínimo de 12 horas. Lo que difiere de las interpretaciones es la noción de quién posee más ventaja a la hora de las ganancias. Para los dueños de las licencias, se trata de los choferes.

"Preferiría conducir y no ser dueña. Para obtener mil pesos en el día tengo que hacer quince horas, pero ese dinero se va en los gastos, hace poco, por ejemplo, tuve que cambiar el motor y me costó $90 mil. El chofer en cambio se va con el dinero y se desentiende de impuestos o multas", manifestó la taxista Miriam Collado.

Para el presidente de la Asociación de Titulares de Taxi, Jorge Fernández, se trata de una situación compleja, en la que los dueños hacen frente a todas las cargas e incluso a las multas de tránsito cometidas por los peones.

"Si un chofer comete dos infracciones en el mes que superan los siete mil pesos, por ejemplo, la tenemos que pagar los titulares y eso nos impacta, nosotros no somos empresarios y tenemos una familia que mantener", indicó.