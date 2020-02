Juana Koslay: piden conocer el impacto ambiental que tendrá una estación de servicio

Vecinos dicen que no rechazan el proyecto, pero quieren saber las medidas de prevención en caso de accidente.

Debido a la construcción de una estación de servicio en el vértice donde finaliza el predio del Golf Club San Luis, frente a la rotonda Cruz de Piedra (Ver cuadro), un grupo de vecinos de Juana Koslay pide conocer el estudio del impacto ambiental que tendrá la instalación de este local en la zona. En la Comuna indicaron que la empresa cuenta con la habilitación correspondiente a los temas medioambientales.

Los vecinos actualmente están juntando firmas para presentar una nota dirigida al intendente Jorge "Toti" Videla, en la que le comunicarán que conocen sobre la llegada del emprendimiento (será una estación de la marca YPF), pero quieren corroborar si se respetan todas las normas. Piden vista para conocer el expediente donde se tramita la instalación del comercio y también solicitarán una audiencia con el jefe comunal. "Tendremos una nueva reunión mañana (por hoy) a las 19 en la rotonda del Cruz de Piedra con los vecinos para ver si recolectamos más firmas y si hay muchas el viernes la llevaremos al Municipio", dijo el vecino Héctor Lacreu.

Principalmente, a los ciudadanos les inquieta no saber el impacto ambiental que puede originar la puesta en marcha del local. "No tenemos ninguna clase de información y frente a la duda, siempre aparecen los temores. Qué se va hacer, si se va a realizar bien, y qué problemas pueden llegar a surgir", describió.

Al ser una construcción para el expendio de hidrocarburos, buscan saber qué medidas de prevención están contempladas en caso de un posible accidente, como una fuga en los tanques de combustible que están enterrados. "El problema que es que a mil metros de ese lugar está el dique Cruz de Piedra, donde la Provincia invirtió mucho dinero en mejorarlo y embellecerlo. Además, tendrá emprendimientos productivos y viveros. No queremos que por no controlar las fugas tengamos problemas en un futuro. Frente a este riesgo hay que tomar todas las medidas preventivas. Pero de todo esto no sabemos nada", detalló.

El vecino destacó que cuando se realiza la instalación de una estación de servicio se debe realizar un estudio del impacto ambiental. "Hay normas para las instalaciones de estaciones de servicios que deben cumplir las leyes municipales, provinciales y nacionales", precisó. Según Lacreu, la Municipalidad de Juana Koslay debería haber informado sobre la instalación del proyecto, para que así toda la comunidad estuviera al tanto de sus detalles.

Otro vecina de la zona, Mónica del Buono, aseguró que nadie se opone a que se construya un comercio de venta de hidrocarburos, que reconoció que es importante para el desarrollo de este sector del Circuito Serrano. "Nosotros decimos que hay que ser cuidadosos con algunos emprendimientos. Existe una legislación que hay que respetar y queremos saber si se cumple para el cuidado de nuestra ciudad", detalló.

La mujer coincidió con Lacreu en la necesidad de conocer si hubo un estudio sobre el impacto ambiental que puede generar este comercio y si cumple la ley ambiental nacional. "No es un supermercado chino lo que se va a instalar. Será una estación de servicio y eso implica ciertos requerimientos", señaló.