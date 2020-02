Coronavirus: el brote de un nuevo virus de origen chino pone en alerta al mundo

Se cree que apareció por primera vez en un mercado de mariscos en Wuhan, la capital de la provincia central de Hubei en China. Fue a finales de 2019 cuando surgieron informes de una extraña enfermedad que más tarde fue identificada como un nuevo tipo de coronavirus. Según los datos publicados ayer por la Universidad John Hopkins de Baltimor, Meryland en Estados Unidos, los casos confirmados superaron los 67 mil y las muertes, las 1.500 personas. Sin embargo, el 99 por ciento de los casos fueron registrados en China Continental y solo el resto, que no superan los 600, en otras partes del mundo. Además, más de 8 mil personas lograron recuperarse de la enfermedad. Pero ante la expansión del virus -en total se registraron casos en 29 países- decenas de aerolíneas cancelaron sus vuelos con destino China dejando prácticamente incomunicado al país con el resto del mundo. A finales de enero la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la "emergencia internacional", aunque señaló: "No hay razones para implementar medidas que interfieran con el comercio y transporte internacional". En los últimos días el coronavirus fue renombrado por la OMS como CoVid-19. Los científicos están abocados al desarrollo de una vacuna que según la OMS podría tardar 18 meses en hacerse.

En Argentina, el ministro de Salud, Ginés González García, llevó tranquilidad a la población y expresó: "Hay mucho bombardeo mediático. La situación de la Argentina es mejor a la de otros países porque estamos muy lejos, no hay vuelos directos y estamos en verano, que es cuando este tipo de virus funciona menos”. Agregó que no existen riesgos de contagio con los productos que llegan desde China porque “el virus fuera del cuerpo humano no vive más de 10 u 11 horas”.

El Gobierno de San Luis, a través de su Ministerio de Salud, organizó una reunión con los ministros de esa cartera de las provincias vecinas de Córdoba, Mendoza, La Rioja y San Juan, para aplicar un protocolo en común ante cualquier caso que pueda registrarse en la zona. Pero además apuntan a vigilar otras enfermedades que sí se registraron en la región y el país como dengue y sarampión.

El jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Rodrigo Verdugo, contó a El Diario, cuando se comenzó a conocer la enfermedad, que "el coronavirus es una familia de virus y es muy amplia en lo que respecta a sintomatología, transmisibilidad y gravedad, porque dentro de esta familia hay coronavirus poco nocivos como puede ser un resfrío, y otros de alta gravedad como el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) o el MERS (Síndrome Respiratorio de Medio Oriente)". Estos últimos dos fueron descubiertos hace 10 y 20 años atrás. "El SARS es un coronavirus que se descubrió en el 2002 y tuvo una tasa de letalidad cercana al 10 por ciento. El MERS apareció en 2012 y su tasa de mortalidad fue superior al 30 por ciento", describió.

La especialista en infectología, María del Valle Chada, explicó que "esta es una cepa que no se conocía, que tiene una tasa de mortalidad de entre el 2 y el 3 por ciento aproximadamente. Sabemos que se contagia de persona a persona y que pasó de un animal vivo, aún no sabemos cuál". Es algo similar a los que sucedió con el MERS que se transmitió de un dromedario y el SARS que fue de una civeta".

Chada atribuyó parte de la epidemia que vive China a la cantidad de habitantes por una reducida superficie. "Además comen lo que hay, desde grillos, hasta cualquier tipo de crustáceo y este virus logró mutar e infectar a los humanos", agregó. La especialista dijo que los coronavirus provienen en general de animales, pero cuando mutan, alguna parte de su genética, son capaces de introducirse en células humanas del pulmón o de la mucosa respiratoria y provocan la enfermedad.

Otro problema que advirtió es la mala difusión e información que deja saber el gobierno de China. "La OMS no ha podido intervenir, no te dejan meterte mucho. Es muy difícil saber cuánto de verdad dicen, pero la pauta de que hayan hecho un súper hospital de 2.000 camas en una semana habla del miedo que tienen y de la gravedad que les significa a ellos económica y sanitariamente esta enfermedad. Tienen todo paralizado, nadie sale a la calle, nadie trabaja ni va a la escuela, es gravísimo", afirmó.

Chada confirmó que la mayoría de los casos, aproximadamente el 99 por ciento, se circunscriben a China continental, "en otros lados hay bloqueos importante, de hecho —Donald— Trump no deja que entre gente a Estados Unidos. Lo bueno que tenemos en Argentina es que las temperaturas todavía no son aptas para el virus y otra buena noticia es el descubrimiento de un kit de detección rápida por parte de unos científicos del Conicet".

"Con el kit podrán determinar en una hora si el paciente tiene o no la enfermedad. Antes los tenían 14 días en cuarentena, ahora se sabe que son 24 los días de incubación y si no tienen la posibilidad de tener a las personas aisladas en un crucero o en un aeropuerto, por ejemplo, entonces este kit rápido para hacer un diagnóstico en una hora, es fantástico. Por otro lado, se decía que era contagioso desde el momento en que se presentan los síntomas y en realidad se vio que no. Además la fiebre no es un buen parámetro para saber quién se aísla porque hay asintomáticos que pueden contagiar", manifestó Chada.

Los más propensos

La mayoría de las muertes registradas son en adultos mayores con algún tipo de inmunodeficiencia. "Por ejemplo, para un anciano que ha perdido los anticuerpos, es más grave, sobre todo si tiene diabetes, hipertensión, cáncer o EPOC se muere más fácil. Los fumadores, las personas con obesidad o insuficiencia cardíaca también los podría matar una gripe. Los niños, adolescentes y personas más jóvenes por ahí no los afecta tanto porque tienen un sistema inmune más fuerte", aseguró la especialista.

Otro dato que dio es que no es una pandemia como sucedió con la gripe A. "Hay un número de contagios estipulados para determinar que sea o no una pandemia. Lo que pasó es que se redujo mucho a China, ya no es una enfermedad mundial. Hay muy pocos casos en otros países", comentó.

Aseguró que la transmisibilidad es menor a la del sarampión y la gripe. "Se transmite por gota gruesa, no por microgotas como la varicela o el sarampión, sino que son gotas que cuando tosés, si es a más de un metro de distancia de otra persona, caen al piso y no entra en las vías aéreas del otro. Por eso es ligeramente más fácil evitar el contagio", indicó.

¿Hay que preocuparse?

"En Argentina estamos sin coronavirus, por supuesto con el bloqueo que es lo que hay que hacer, pero la gente es muy sensacionalista, cree que se va a morir de esto y la realidad es que mueren tres pacientes de tuberculosis por día y nadie habla de eso. Por ahí estamos todo el día en los noticieros hablando de coronavirus y para nosotros el chagas, el HIV, y la sífilis, atiendo a tres pacientes por día por esto en mi consultorio, son un problemón para nuestro país", dijo.