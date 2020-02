"Solito", de Luis Soloa y "El Grupo Pasión"

"Tú me dejas siempre solito, mirando solo el techito, mirando las pareditas, y yo jugando con mi gatito”, así comienza la canción “Solito”, creada por Luis Soloa y "El Grupo Pasión". En poco más de un mes, el nuevo single de la banda puntana superó las 150 mil visitas en YouTube y en todos los shows es uno de los temas más cantados por el público, sin embargo, ahora sorprendió porque la Real Academia Española (RAE) también opinó de su polémica letra.

Un usuario de Twitter le preguntó a la cuenta oficial de la institución que regula las normativas del habla hispano si el término “paredita”, utilizado en el tema de la banda puntana, era correcto o no. A los pocos días la RAE contestó: “Sí, existe. Aunque ‘pared’ no suele usarse en diminutivo, se documentan las formas ‘paredita’, ‘parecita´ y ‘paredcita’”.

Inmediatamente, la respuesta se hizo viral entre los puntanos a los que les resultó elocuente y graciosa la consulta del usuario. “No conozco a la persona que hizo la pregunta, son cosas que pasan en las redes sociales, más cuando algo se vuelve un meme. Pero bueno, quizás la canción no estaría en boca de la gente si no fuera por esto”, reflexionó un sorprendido y risueño Luis Soloa.

Además, el cantante aprovechó la ocasión y se refirió a otra suposición que suelen hacer sobre la letra de “Solito”. "El tema cuenta la historia de un muchacho que vive con un chica a la que le gusta salir a bailar con amigas. La pareja no tiene hijos, pero sí un gatito chiquito, entonces el hombre se queda a jugar con él, la única compañía que le queda”, comentó el cantante sobre el significado detrás de sus estrofas.

Sin embargo, el público no lo vio de una forma tan inocente. “La gente lo tomó para otro lado, piensan que no se trata de un animal, sino de una mujer. Pero la verdad es que no hay ninguna segunda intención y jamás haría un tema ofensivo", lamentó.

Ya sea por su letra, por el ritmo pegadizo o por el aval de la RAE, la canción es todo un éxito en internet y arriba del escenario. “Es extraordinario el poder que tuvo, en los festivales lo cantan a la par mío. El sábado lo tuve que repetir en un show como tres o cuatro veces porque el público lo pide”, acotó Luis.

