GEPU le ganó a All Boys en el suplementario y sigue líder

Nadie puede con GEPU en el "Emilio Perazzo". El equipo puntano dio una muestra de carácter y se quedó con un partido durísimo ante All Boys de La Pampa que llegaba en levantada.



Los pampeanos hicieron trabajar más de la cuenta al "Lobo", que tuvo que definirlo en tiempo suplementario y terminó firmando el resultado final de 99 a 91.



Desde el arranque parecía ser el local quien iba a imponer condiciones, con una buena intensidad en la marca y un goleo repartido que terminó configurando un 30 a 25 al final del primer cuarto.



Desde allí al final, el equipo de San Luis no volvió a tener un parcial con ventaja hasta el tiempo suplementario, tuvo que luchar cuerpo a cuerpo con el pampeano que levantó sus estadísticas y logró llegar al medio tiempo con un empate 45 a 45.



La segunda mitad arrancó con un leve dominio de los pampeanos impulsado por el trabajo destacado de su tirador Antonio Manera que aportó 27 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias a lo largo del partido, y fue el goleador de su equipo, secundado por Ignacio Algañaraz que desde la pintura anotó 15.



El tercer parcial, momento en que los pampeanos logran hacer diferencias en los últimos cotejos terminó 64 a 67 a favor de All Boys, allí estuvo una de las claves de la victoria de GEPU, que mejoró defensivamente en el momento en que su rival se hacía fuerte.





En el equipo de José Franzi tubo un muy buen partido de Lionel Sola que aportó 31 puntos, 2 rebotes y dos asistencias.



Lio tuvo un 100 % de efectividad en tiros de 2, un 76% desde la linea de libres y metió 7 de los 15 triples que intentó.



También fueron claves los 24 puntos de Gustavo Acosta que encestó 10 de 11 tiros libres y 7 de 9 en tiros de dos puntos.



El cuarto período fue palo y palo, GEPU se despegó apenas por 5 puntos, pero los pampeanos volvieron siempre al partido y terminó 85 a 85.



El suplementario se definió en detalles y recién el equipo puntano pudo sacar una diferencia corta a tres para el final y administró bien la desesperación del rival.



El parcial fue 14 a 6 para GEPU, para decorar el marcador final.



La próxima presentación del equipo de "Pepe" Franzi será el viernes en Junín, Mendoza.