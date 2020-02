Patricia Rêve lanzó su nuevo disco

La fuerza y la disciplina de las artes marciales se pueden combinar perfectamente con la música y la melodía melancólica del jazz dentro de Patricia Rêve. No existen excusas en su rutina semanal para dejar de lado ninguna de sus dos pasiones y todos los días le busca la vuelta para prestarles atención tanto al deporte como a las canciones.

Antes de comenzar a entrenar para un nuevo torneo de Jiu-Jitsu, el arte marcial que practica hace años, Patricia ya tenía todo listo para subir su primer EP en las plataformas virtuales.

Spotify, YouTube, iTunes, entre otras, ya cuentan con las versiones que grabó en noviembre del año pasado en los estudios de Casa de la Música en Villa Mercedes.

"Quizás, quizás, quizás", "Autumn live", "La gata bajo la lluvia", "Y sin embargo te quiero" y

"Summertime" fueron las canciones que la puntana eligió reversionar en compañía de su amigo y colega Sergio Muriel. "Tuve la oportunidad de colgar mi material en más de cien aplicaciones de descarga. Fue un trabajo que realicé de manera independiente, que me llevó tiempo pero que me dejó satisfecha. Es un nuevo paso que se suma a mi carrera y estoy muy feliz porque logré que muchas personas me pidieran más material", contó Rêve.

La cantante siempre estuvo vinculada con el mundo de la música, pero fue hace tres años cuando decidió dedicarse profesionalmente. Su marido y su suegra la entusiasmaron para que se animara a presentarse en los bares de la ciudad y gracias a ese empujón logró cantar junto a referentes del jazz en la provincia y grabar su material.

"En estos momentos trabajo junto a Alejandro Grassano en un proyecto audiovisual en el que queremos combinar mi voz, su música y los paisajes de San Luis. Además, nos preparamos para presentarnos durante marzo en diferentes lugares de la provincia", adelantó Patricia.

Como deportista y cantante, Rêve expresó que trata de equilibrar su vida y darle el tiempo necesario que requiere cada actividad. "Durante todo febrero entrené para una nueva competencia de artes marciales. Pero también una vez a la semana nos juntamos con Alejandro para ensayar y elegir las canciones que estarán en los próximos shows", expresó.

Como objetivo para el 2020, la artista quiere grabar nuevamente una selección de temas, si fuera posible en la Casa de la Música. "Quedé muy conforme con el trabajo y quiero ir por más", concluyó.