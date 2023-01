Patricia Reve participará del Campeonato Europeo de jiu jitsu

Este martes comienza en París, Francia, el Campeonato Europeo de jiu jitsu, la competencia más grande y prestigiosa que existe de esta disciplina en el continente, y Patricia Reve se transformará en la primera mujer puntana en participar en un evento internacional de esta envergadura.

En las horas previas, antes de emprender su viaje, El Diario dialogó con ella para conocer sus sensaciones.

—Ya fuiste campeona en dos sudamericanos y un Mundial en Brasil, ¿qué te motivó en este nuevo desafío que estás por enfrentar?

—Siempre soñé con participar en el Europeo, y ha sido mi objetivo junto con el de Brasil y Estados Unidos. Ya cumplí el primero, el de competir en Brasil, en la cuna del jiu jitsu contemporáneo; ahora voy por el segundo. Afortunadamente se me dieron las cosas, casi a último momento, para poder viajar. No pude ir al Mundial en noviembre y me desanimé un poco por eso, pero mi profesor me animó a seguir entrenando para competir aun sin tener un evento cerca. Al tiempo me contactó un profesor de Brasil de mucha trayectoria —que me había invitado a un treino (entrenamiento) competitivo femenino en mi última visita— y me comentó que viajaba al Europeo con un grupo de alumnos. Eso influyó de manera positiva en mi decisión y me inscribí. Tengo mucha ilusión, cada vez falta menos para poder pisar ese tatami, de llevarme al límite para aprender y superarme. Y por supuesto, la meta de traer una medalla.

—Además de la competencia, ¿tenés algo más planificado para este viaje?

—Otra de las cosas que me motiva mucho son las puertas que abre el jiu jitsu. Me siento privilegiada de estar en contacto con profesores de Madrid y Milán, con los que ya tenemos coordinadas unas visitas a sus academias. Eso genera en mí una gran alegría y expectativa. Alegría porque gente de otros lugares me abren las puertas de sus academias y están dispuestos a compartir toda su experiencia y conocimiento. Y expectativa porque cada momento lo aprovecharé y disfrutaré al máximo, con la certeza de que me quedarán aprendizajes para mi vida como instructora, y como de competidora.

Antes de viajar. La puntana cumplirá su sueño de competir en Francia.

—¿Cómo enfocás tu preparación?

—Es un sacrificio diario, pero para mí es algo que vale la pena. Tengo metas y sueños por cumplir y lo hago con gusto. Participo en sesiones diarias de jiu jitsu a lo largo de toda la semana en la academia con treinos intensivos, técnico-estratégicos y sparring a cargo de mi profesor Nahuel Villegas. Uno de mis preparadores físicos (Daniel Aguirre, de Dynamic Gym) este año me ha planteado un increíble entrenamiento específico aplicado al jiu jitsu, su enfoque se ha potenciado gracias a su inicio como practicante. Es parte de mi preparación la alimentación, que es crucial para tener energía y estar en el peso justo que demanda mi categoría; estoy en condiciones gracias a mi nutricionista Gabriel Fernández.

La preparación mental y la firme voluntad son igual de importantes a la hora de hacerle frente a la rutina, sobre todo. El hecho de lidiar a veces con dolores o con alguna lesión, cansancio y hasta sentir por momentos que no se avanza son cosas con las que muchos atletas nos enfrentamos antes de una competencia, e incluso con las presiones que uno se autoimpone. Soy una convencida de que hay que disfrutar el proceso, y por supuesto que a veces no es fácil, no somos perfectos, pero hay que poner en la balanza lo bueno, lo divertido y hacer lo que nos gusta. Otro factor importante es el tiempo, organizarme con el trabajo, las obligaciones personales y los permisos para viajar; además de la parte económica y la planificación de mis gastos, ya que todo corre por mi cuenta. Afortunadamente tengo el apoyo de Raza Kimonos, una marca chilena que me proporciona la indumentaria para competir, y de unos amigos de Mendoza que me ayudan también con los protectores bucales.

—¿Qué representa el jiu jitsu en tu vida?

—Representa crecimiento, desafío y pasión. Es un estilo de vida para mí, con mucho orgullo puedo decir que hago algo que me apasiona. Comparto tiempo y he conocido gente maravillosa gracias al jiu jitsu, capitalizando grandes momentos.

—Sabemos que también das clases y talleres de defensa personal femenina. ¿Cómo ha sido tu experiencia en esta reciente etapa, y cuáles son los impactos que has visto en tus alumnos?

—Una experiencia única. Me gusta enseñar, cosa que descubrí cuando comencé a dar clases; antes de eso no me sentía segura. Es inmensa la satisfacción de ver a mis alumnos progresar, su constante curiosidad y su entusiasmo. Hace un tiempo me llamó la atención una frase que un profesor llevaba impresa en su kimono que decía en inglés: “Enseñar es aprender dos veces". Y eso me pasa con mis alumnos y cada taller que doy. Se refuerza mucho el conocimiento, y aprendo dos veces, no solo desde lo técnico, sino también desde lo humano. Es una vivencia que renueva constantemente mi amor por el jiu jitsu.

—¿Qué consejo le darías a alguien que quiera competir?

—Que viva la experiencia, aunque sea una vez. Es una decisión muy personal, hay que enfrentar miedos y la incertidumbre de lo que va a suceder. Son sensaciones inevitables, pero es extremadamente gratificante, más allá de los resultados… ese sentimiento de superación. Yo creo que si sos practicante de un arte marcial, al menos una experiencia competitiva hay que tener. Es una forma de llevar a una situación de oposición real todo lo que uno aprende en los entrenamientos diarios.

