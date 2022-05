Patricia Reve sumó un nuevo título en Brasil

Patricia Reve fue campeona sudamericana de jiu-jitsu en la categoría 64 kilos ni más ni menos que en la tierra que vio nacer a este arte marcial: Brasil.

La puntana, además, fue segunda en la general absoluta de damas en el torneo disputado en San Pablo, y que congregó a las mejores luchadoras de la región.

"Estoy feliz por el gran momento que viví en este torneo tan importante de nuestra disciplina. Ganar y en Brasil no es fácil, además viajé con una lesión que me impidió trabajar bien el tramo final de los entrenamientos; aún así pude sobreponerme y obtener un excelente resultado", comenzó el detalle Patricia.

Categoría +64. La puntana, en lo más alto del podio de San Pablo. Foto: Gentileza.

Con respecto al combate determinante, para la puntana fue el primero: "Arranqué el Sudamericano ante Raquel Gislaine Ferreira, una brasilera de la Academia Alliance. Siento que hice una gran lucha, pude sumar muchos puntos (13 a 0), dominando todo el combate, y eso me dio la seguridad que necesitaba para lo que restaba del torneo. Por eso esta lucha fue decisiva, teniendo en cuenta varios factores. Al ser un torneo de simple eliminación, en mi caso siempre necesité superar esa barrera donde juega un papel importante lo psicológico, como así también lo físico y lo técnico; si bien yo me preparo en los tres aspectos, a esta competencia llegué de manera diferente. Venía entrenando todo a conciencia hasta que inesperadamente tuve una lesión en la columna, un mes antes del torneo. Esto frenó mi entrenamiento hasta que supe qué tipo de lesión tenía. Me hice los estudios y consulté con un especialista en columna y deportólogo, y decidí medicarme para poder competir".

La final fue contra Juliana Carla Quirino, también brasilera, una oponente fuerte y muy técnica. "Pude resolver la lucha y finalizar a mi oponente con una palanca de brazo invertida al minuto y medio del combate. En la categoría absoluta (libre de peso) fue un capítulo aparte para mí, en el cual quedé segunda, pero teniendo en cuenta todos los inconvenientes físicos, estoy contenta más allá del resultado".

Como próximo objetivo, Patricia quiere ir al Mundial, que se hará en noviembre en Brasil. "Espero poder conseguir algún tipo de apoyo económico para representar a mi querida provincia. Ya que se me vienen dando buenos resultados tanto a nivel nacional como internacional, espero poder contar algún día con ese apoyo. No puedo dejar de agradecer a mi equipo y compañeros de la Academia 360 San Luis, a mi profesor Nahuel Villegas y a mis alumnos, que me acompañan desde septiembre del año pasado, cuando comencé a dar clases. Mi aula femenina (que formamos un hermoso grupo, donde vemos técnicas principalmente de defensa personal y jiu-jitsu) y mi aula mixta, que me llenan de orgullo".