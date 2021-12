Patricia Reve fue campeona en Córdoba

Cada vez que sale a competir Patricia Reve es protagonista y esta vez, en Córdoba, no fue la excepción. Organizado por Infinite Nova Uniâo Villa Carlos Paz, se disputó en el Club de Pesca la segunda edición del torneo de brazilian jiu jitsu, el más grande del interior del país, que contó con atletas de toda la Argentina en todas las categorías, y en el que la puntana logró la medalla de oro en el absoluto y la de plata en su categoría.

Tras su regreso, Reve dialogó con El Diario de la República.

—¿Qué experiencia trajiste de este torneo, que contó con muy buenos exponentes?

—Este año se hizo la segunda edición en Villa Carlos Paz, con una amplia convocatoria de atletas de todo el territorio nacional. Obtuve 1º puesto en absoluto y 2º en categoría. Fue un momento que disfruté junto a compañeros de mi academia. Fueron luchas muy cerradas y con un muy buen nivel de mis oponentes. Estoy muy contenta de traer una dorada y una plata, siempre es un orgullo representar y ser parte de la historia del jiu jitsu en San Luis.

—¿Cómo fue tu preparación?

—En realidad, decidí participar 24 horas antes del torneo y por suerte desde la organización me hicieron un lugar en las llaves de luchadoras. Mi objetivo competitivo de este año era el Mundial con kimono que se llevó a cabo en este mismo fin de semana en San Pablo (Brasil), al cual no pude viajar por falta de apoyo.

—¿Qué fue lo que te generó el interés de participar en un torneo con tan poco tiempo de anticipación?

—¡­­­Fue por un gran estímulo! Mis días libres que tenía para viajar a Brasil los aproveché para ir a entrenar y competir en dos academias importantes de Buenos Aires. El hecho de entrenar a nivel competitivo me motivó a ir al Pro Jiu Jitsu a competir, sabiendo que representaba un buen desafío por su convocatoria. Y en cuestiones de calendario, era el evento más próximo.

—¿Cómo transitás esta nueva etapa de dar clases?

—Es un lindo desafío; estar del lado de quien transmite su conocimiento y sus experiencias es una gran responsabilidad. Es parte de un gran crecimiento como artista marcial y una etapa necesaria desde mi punto de vista. Es emocionante ver la evolución de mis alumnos. Estoy altamente motivada, preparando las clases y dedicándome más a la especialización técnica para poder enseñar. En este momento tengo dos aulas, una dirigida exclusivamente a mujeres con jiu jitsu orientado a la defensa personal, y un aula mixta 100% jiu jitsu y grappling.

—El hecho de dar clases ¿supone menos tiempo para tu preparación competitiva?

—Yo veo que dedico más tiempo a algo que me apasiona y esto no quita que me siga preparando para competir.

—¿Cuáles son tus planes competitivos a futuro?

—Mi meta más próxima es viajar en enero al Mundial sin kimono, el mismo en el que participé este año. Espero conseguir algún tipo de apoyo para poder viajar, y así seguir representando a mi San Luis.

