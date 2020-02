El rugby puntano reclutará talentos en el interior

Un seleccionado bien federal, esa es la principal premisa que tiene el nuevo cuerpo técnico de la M16 de la Unión Sanluiseña de Rugby compuesto por el entrenador Marcos Sosa, junto al preparador físico Matías Magro y el estudiante de kinesiología Martín García, que están buscando jugadores tanto en la capital como en Villa Mercedes y la Villa de Merlo, para formar un bloque compacto y provincial.

El fin de semana pasado hubo una preselección en San Luis en el predio de Teros Rugby, con una buena cantidad de jugadores. Mañana será el turno para los jugadores de Villa Mercedes, de 9:30 a 16 en la cancha del Mercedes Rugby, y el fin de semana posterior harán lo mismo para todo el Valle del Conlara, en el predio de La Herradura, de Merlo.

No solo se busca sumar jugadores en la selección, sino también a los clubes, y contagiar el amor por el deporte: "Queremos que sea una convocatoria que verdaderamente le dé las mismas oportunidades a todos, no que se quede con los chicos de dos o tres clubes; incluso a la prueba pueden venir chicos que no estén participando de un club, para primero insertarlos en la institución y hacer crecer al deporte", dijo el entrenador Marcos Sosa, que se hizo cargo del plantel hace poco, a principios del 2020, por su buen trabajo en las inferiores de Teros.

"A veces no dimensionamos lo importante que puede ser para un chico formar parte de un proceso de preselección. Quizás muchos de los que vengan no tengan un lugar entre los que formarán el equipo, pero la satisfacción de haber tenido esa chance es algo que no olvidarán jamás. Queremos sacar ese mito de que si no tenés un apellido conocido o cierto status, no podés pertenecer. Soñamos con integrar jugadores de nuestra provincia metidos en selecciones", comentó Sosa.

Tras el proceso de evaluación en las tres ciudades más importantes de la provincia, llegará el momento de elegir a un grupo de alrededor de 30 chicos para una última convocatoria que podría realizarse en el centro de alto rendimiento "Arturo Rodríguez Jurado" de la Universidad de La Punta, para delinear los 24 nombres finales.

La segunda quincena de abril la M16 de San Luis participará de un Torneo Nacional que se realizará en Junín, Buenos Aires.