Pare de sufrir: el "Verde" y el "Juve" padecieron males semejantes

El fútbol y su capítulo un millón y más nos ponen en situación de dos aspectos determinantes, entre tantos otros muy importantes.



Uno es el psicológico, cada día con mayor auge en una sociedad cada vez más revolucionada, abierta y liberada.



Y el otro es lo tísico (dicho así por una historia que voy a contarles unas líneas más adelante).



Y Estudiantes y Juventud, nuestros máximos representantes en el fútbol nacional, sufrieron (y esperemos que ya no lo padezcan) males futboleros.



Estudiantes padeció el "mal de la cabeza distraída": psíquico o psicológico. No le ganaba a nadie (5 derrotas y 2 empates); visitó a Las Parejas, que no perdía con nadie (15 partidos sin caídas en su cancha), y le ganó y lo eliminó incluso jugando 8 contra 11 los últimos 16 minutos.



Saberse ante otra posibilidad histórica (como el año pasado cuando sacó de la Copa a San Lorenzo de Almagro) lo revitalizó. Le dio herramientas anímicas que parecían extraviadas en el Federal A. Y ahora se cruzará con Huracán de Parque Patricios. El "Verde" se encargó de renovar la esperanza entre sus hinchas y en el ambiente del fútbol puntano. Mientras, buscará el impulso de este éxito copero para reacomodarse en el Federal, donde está a 6 de la clasificación y a 3 del descenso, cuando aún restan 30 puntos por jugar.



Por su lado, Juventud padeció el "mal tísico". El nuevo entrenador pidió con especial énfasis que un refuerzo sea el nutricionista. Claro, el fútbol profesional no es solo jugar a la pelota y correr, también lo son el entrenamiento invisible: dormir (descansar) y alimentarse bien.



Así el "Auriazul", que antes de cerrar el 2019 no daba pie con bola y deambulaba por el césped, se despertó en 2020 (5 triunfos al hilo sin goles en contra) y, más allá de orden táctico, todos reconocen que el nutricionista equilibró la balanza y hoy recuperó a futbolistas que parecen de Champions League. Y del descenso pasó a estar a un punto de clasificar al Hexagonal.



¡Ah! Les dije que les iba a contar una historia.



Usted sabe que tísico se le llama a aquella persona que tiene un semblante desagradable, caracterizado por la delgadez y la palidez de la piel de alguien enfermo.



Bueno, la historia dice que el "Becho", DT de los "Panza Negra", tras un 2-0 abajo en el primer tiempo, levantó la voz en el vestuario, se llevó el dedo índice a la sien, miró a sus jugadores a la cara y los arengó con una afirmación: "El problema de ustedes es tísico no es un problema del fulbo. Es tísico". Cuando se sacó el dedo de la sien, todos se pusieron a llorar de la risa y el "Becho" también.



En el segundo tiempo, los "Panza Negra" dieron vuelta el partido y le ganaron a Independiente Dolores 3 a 2 y se salvaron de descender.



El "Becho" tenía razón, era un problema tísico.



Desde aquel 1989 supe que, aunque no lo sean para la Real Academia Española, en fútbol y en las cosas del fútbol lo tísico y lo psíquico son la misma cosa, son el mismo mal y se curan con el mismo remedio: ganando.