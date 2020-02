Advierten que el excesivo peso en las mochilas genera lesiones

En una semana comienza el ciclo lectivo 2020 y las calles puntanas se inundarán de niños con las tradicionales mochilas repletas de útiles. Es por esto que los kinesiólogos ponen el foco en la importancia de elegir cuál será la que llevarán durante todo el año, tamaño y peso, ya que a la larga puede traer graves consecuencias como dolor crónico en la espalda, cuello y hombros y alteraciones posturales.

Diamela Binsavale, licenciada en Kinesiología, comentó que es común que lleguen al consultorio adolescentes con dolores cervicales y dorsales. Precisó que a esta sintomatología se la atribuyen al uso de las mochilas excesivamente pesadas, lo que lleva a adquirir una mala postura durante un largo tiempo.

Cuando el paciente llega a la consulta se le hace una encuesta y se arma su historia clínica. La especialista advirtió que otro de los problemas que observa es la falta de actividad física. "Son pocos los chicos que tienen una disciplina deportiva instaurada como hábito y esto predispone a los dolores", dijo.

Sobre el peso de la mochila que llevan los estudiantes destacó que se amplió el porcentaje de carga. "Un estudio de investigación sobre este tema acepta no más del 15% del peso de los chicos para evitar posibles lesiones. Antes era un poco más estricto", resaltó Binsavale, y agregó que se amplía siempre y cuando se tenga en cuenta la contextura del chico y el bulto que va a llevar.

Detalló que en las edades en las que hay que prestar más atención es entre los 6 y 10 años, ya que a partir de ese período aparecen las dolencias por hacer fuerza de más. "Las consecuencias son alteraciones posturales, escoliosis, entre otras. También, dolor crónico en el cuello, hombros y espalda", expresó la kinesióloga y destacó que esto —a la larga— interfiere en el crecimiento de los huesos, con la posibilidad de generar una artrosis precoz en un futuro.

La mochila es una herramienta imprescindible desde que los niños comienzan el jardín, pero es necesario tomar algunos recaudos antes de adquirirla. "Lo importante es que los papás no se dejen llevar por los pedidos de sus hijos, sino más bien probarla para que no los sobrepase. Las correas y el respaldo deben ser acolchonados. Además, fijarse que tenga un cinto en el pecho o cintura para no realizar una mala fuerza. Siempre mantenerla unos cinco centímetros por arriba de la cintura y no llevarla por más de quince minutos", precisó la especialista.

Otra de las alternativas para las familias son las con rueditas, pero al igual que en el caso anterior si sobrepasa la carga también es contraproducente. "Un estudio determinó que si se pasan los mismos útiles de una tradicional a la de carrito el peso asciende a dos kilos. En este caso, no deben acarrearla sino empujarla hacia adelante", aseguró Binsavale.

Lucas Perroni, también licenciado en Kinesiología, manifestó que el problema no es la mochila sino el sobrepeso y la ubicación. "Si la colocan muy arriba se van para adelante y muy abajo, para atrás. Tiene que estar entre los omóplatos y la cintura", advirtió.

Remarcó que deben optar por las que tienen varios compartimentos. Los libros pesados colocarlos pegados a la espalda y las correas sobre los dos hombros", concluyó Perroni y agregó que es normal tener consultas referidas a estas problemáticas cuando empiezan las clases.