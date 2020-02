El Gobierno podría subir 3 puntos las retenciones

Por ahora no pasa de la categoría de rumor, lanzado por un periodista, Roberto Navarro, muy identificado con el kirchnerismo: el Gobierno estaría dispuesto a subir 3 puntos las retenciones a la soja, de 30 a 33, lo que implica un aumento real del 10% en lo que se le quita a los productores. El diario La Nación se hizo eco y lo replicó citando fuentes oficiales, que en realidad aún no dijeron nada.

Como es lógico, bastó la publicación en el sitio eldestapeweb.com para que el campo levantara la guardia y se volviera a hablar de medidas de fuerza, que en este caso contemplarían un paro en la comercialización de granos.

Es imposible determinar qué puede pasar cuando entre el rumor y la posible oficialización (sería cuando Alberto Fernández deje inaugurado el año legislativo el próximo domingo) hay pendiente una reunión entre Luis Basterra, ministro de Agricultura, y la Mesa de Enlace, que sería el jueves y puede cambiar el panorama.

El sitio web Bichos de Campo analizó cómo se llega a esos U$S 500 millones. Aseguró que las retenciones son un porcentaje del Valor FOB publicado todos los días hábiles por el Ministerio de Agricultura, en función de las cotizaciones internacionales de los granos producidos por la Argentina. En el caso de las “habas de soja” (así las denomina la Ley de Emergencia aprobada en diciembre), para el período de la próxima cosecha (abril a julio) se definió un valor oficial de 334 dólares por tonelada, aunque para la soja disponible (la vieja cosecha) trepa a 349 dólares.

Tomando como base esos 334 dólares, hoy el productor está tributando poco más de 100 por retenciones (el 30% de U$S 334 da U$S 100,2). Si la cosecha esperada es de 55 millones de toneladas (según la Bolsa de Rosario), el productor estará cediendo 5.500 millones de dólares.

Si la alícuota sube de 30 a 33%, los compradores de soja pasarán a descontarle al productor U$S 110,2, es decir, un 10% más que ahora (el 33% del FOB oficial de U$S 334 implica una retención de U$S 110,2). Con una cosecha de 55 millones de toneladas, el aporte del productor se eleva por encima de los 6.000 millones.