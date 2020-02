Gastón Gaudio confirmó el equipo argentino con Pella y sin Schwartzman

El capitán del equipo argentino de Copa Davis, Gastón Gaudio, confirmó a los tenistas que viajarán a Bogotá para enfrentarse a Colombia en la serie de Copa Davis que se llevará a cabo el 6 y 7 de marzo próximo y en la lista no se encuentra Diego Schwartzman, pero sí está Guido Pella a pesar de sus problemas físicos.

Argentina alcanzó el año pasado los cuartos de final de la Copa Davis y deberá imponerse ante Colombia si quiere volver a la fase final del certamen mundial de tenis.

El conjunto nacional que buscará la victoria está integrado por Pella, Juan Ignacio Londero, Leonardo Mayer, Horacio Zeballos y Máximo González mientras que Schwartzman no será de la partida por haber sufrido un desgarro en el ATP de Buenos Aires.

De todas maneras, habrá que esperar por la evolución de Pella, quien decidió dejar por unas semanas la actividad para poder ponerse bien en lo físico, pero igual fue incluido en la nómina.

En diálogo con TyC Sports, Pella señaló: "Con Gastón (Gaudio) tengo comunicación diaria. Me contó de la idea, lo que tiene pensado para la serie, yo le conté de mis problemas físicos, lo entendió, pero para mí la Copa Davis es prioridad. No sé si voy a llegar, pero voy a hacer todo lo posible".

"No juego desde que perdí en Río de Janeiro. Me infiltré de nuevo el pie, que es el paso anterior a estar pensando en una cirugía, pero el pronóstico es reservado y tengo que ir día a día para ver cómo reacciona el pie", expresó.

El tenista detalló luego las dolencias que padece: "Uno es un problema en la rodilla que se llama Síndrome Patelar, que el cartílago está tan gastado por el alto rendimiento que me genera un dolor muy fuerte. No hay cura, pero lo tengo más o menos controlado".

"El otro problema es en el pie, que es un Neuroma de Morton, un engrosamiento del tejido del nervio que me genera electricidad en el pie y no puedo pisar. Desde Australia que vengo con esto, me costaba caminar, tomaba muchos medicamentos, pero llegó un momento que dije basta e hice este parate.

Espero que sea corto, pero no sé cuánto va a durar", explicó.

Al hablar del partido frente a Colombia que se jugará a unos 2600 metros sobre el nivel del mar, dijo: "Creo que lo más condicionante de todo es la altura, más allá del ránking que podamos tener y tenemos un buen equipo más allá de la baja de Diego (Schwartzman)".

"Creo que va a ser muy difícil, no sólo para nosotros sino también para ellos. Llegamos con tiempo para adaptarnos, para ver quién está mejor, pero va a ser una serie muy dura mentalmente. Espero que podamos adaptarnos bien y llegar en condiciones", concluyó.