Rifan una camiseta de River para un adolescente que necesita una silla de ruedas

Jeremías Muñoz tiene 16 años, nació con una malformación en el cerebro y eso le imposibilita caminar y hablar. Es hincha de River y vive con su padre Daniel; aunque son oriundos de Justo Daract y hace trece años residen en Villa Mercedes. El joven necesita una nueva silla de ruedas especial para que lo sostenga, pero como es muy costosa, su tutor realiza la venta de bonos contribución para poder comprarla. El premio es una camiseta del "Millo" original firmada por todo el plantel de jugadores.

El adolescente asiste al Centro de Día Newen, donde está integrado y aprende a utilizar dispositivos tecnológicos. Tiene la obra social Programa Federal Incluir Salud (Profe) que le suministra toda la medicación, los anticonvulsivos y los relajantes. Pero hace cuatro años que gestionó el trámite para poder obtener la nueva silla y no ha tenido respuesta hasta el momento.

Pasión "millonaria". El jugador Elías López donó su camiseta con las firmas.

Los padres de Jere, como le dicen su familia y amigos, están separados, él vive con su papá y su nueva pareja en el barrio La Ribera. Daniel es trabajador del Plan Solidario y pudieron otorgarle el beneficio de estar en el sector de enfermos crónicos para que pueda cuidar a su hijo. Además, vende leña en los momentos en que el joven está en la escuela.

A la camiseta la consiguieron por una amistad con Walter López, padre del jugador mercedino de fútbol que pertenece al club "Millonario". “Cuando Elías supo que Jere necesitaba una silla, se ofreció a darme la ‘casaca’ número 4, que es la que él usa, firmada por todo el plantel para que la sorteemos y de esa manera poder comprarla”, comentó.

“En muchas oportunidades nos ofrecieron las que tiene el Policlínico Regional, el problema es que él necesita una especial, esas le quedan grande y tendría que hacerla adaptar o ponerle almohadones por todos lados para que lo sostenga. Averigüé en una ortopedia el costo y una económica con esas características cuesta $48 mil y no los tengo”, agregó.

A pesar de su discapacidad, Jeremías sabe prender la computadora y comunicarse a su manera, en un teléfono celular pone música y cuando está en la casa de su mamá le envía whatsapps a Daniel con íconos según su estado de ánimo.

“Gracias a Dios tengo trabajo, con el plan y la ‘changuita’ de la leña me las arreglo, porque tengo gastos muy grandes, en pañales nomás tengo $1.000 por semana. Profe me los daba, pero resulta que no le resistían igual que los que le dura otra marca.

Hay que tener en cuenta que sus esfínteres ya casi son los de un adulto”, expresó.

Hasta hace poco tiempo, padre e hijo vivían en el club Independiente, donde les prestaban las instalaciones. Pero la novia de Daniel les ofreció un lugar en su casa para que estén más cómodos. “Ahora somos una familia, pero muchos años estuvimos solos los dos”, explicó.

Aquellas personas que quieran colaborar con la compra de un bono pueden comunicarse al 2657644708 o entrar en algunas de las redes sociales que están publicadas con la foto de Jeremías junto a Elías y la camiseta. El cupón cuesta $100 y se va a sortear en la última jugada de marzo por la lotería de San Luis. Imprimieron diez talonarios de cincuenta números, pero en cada uno vienen dos. Es decir, que el comprador tendrá doble chance. "Quiero aclarar que hay un error de imprenta que le pusieron Núñez y es Muñoz", dijo.