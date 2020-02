Tomás Correa festejó en el Sudamericano

El Dique San Roque fue testigo del festejo de Tomás Correa (21 años), quién se consagró campeón Sudamericano Juvenil de Windsurf en la clase Raceboard. Además se metió octavo en la general de la competencia, que fue el primer selectivo para conformar el equipo argentino que viajará al Mundial de Fortaleza.

"Fueron cinco días de actividad, de los cuales corrimos cuatro. El último no pudimos navegar porque faltó viento. Yo entro en la categoría Juveniles, en donde logré el primer puesto, pero todos competimos por la general", le contó Correa a El Diario.

El campeonato en Villa Carlos Paz arrancó mejor de lo esperado para el regatista de San Luis. Tras el primer día terminó segundo en la general y bajó una posición luego de la segunda jornada. "El tercer y cuarto día de competencia hubo un viento que no estaba pronosticado, demasiado fuerte para mí ya que soy muy liviano y no estoy acostumbrado a correr en esas condiciones. Pero entré igual porque si no perdía mucho puntaje. Pasé del tercero al octavo lugar en la general, pero en mi categoría me alcanzó para consagrarme campeón", describió Tomás.

Si bien el título en su categoría lo llenó de alegría, Correa viajó a Córdoba con otro objetivo en la general: "A lo largo del año se hacen distintos campeonatos argentinos y casi siempre estoy entre los diez primeros. Por eso tenía expectativas, en realidad iba por un podio en la general. Pero también es cierto que tampoco sabíamos con qué rivales nos encontraríamos", contó.

El momento previo al título

Hace siete años, Tomás Correa comenzó con la pasión por navegar y al año siguiente empezó a competir. Tuvo podios a nivel argentino en la clase RX olímpica y además fue subcampeón sudamericano juvenil promocional (hasta 17 años). Esta vez, logró el título en Juvenil hasta 24 años. "Sin dudas nada se compara con este logro", destacó.

Pero alcanzar la victoria no fue nada fácil en tierra cordobesa. "Sabía que venía hilando filo con los dos brasileños que venían atrás (NdR: Marcio Dos Santos y Rodrigo Heras, segundo y tercero, respectivamente) ambos muy buenos, uno con viento y otro sin viento. El último día de competencia uno de ellos metió un tercer puesto que me dejó desconcertado, pero no le alcanzó. Después nos quedamos en la orilla viendo si largábamos o no por el viento; hasta que dieron la señal de que no había más regatas. Ahí supimos que el título era definitivo", concluyó como reviviendo ese momento de felicidad en el que se consagró.