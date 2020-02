Dospu hará más controles para la autorización de prácticas médicas

La obra social de los empleados de la UNSL, Dospu, comenzó el año con una reestructuración importante en su funcionamiento debido al congelamiento que hizo el gobierno nacional de las partidas presupuestarias. Uno de los cambios más sustanciales que implementará a partir de este año será la intensificación de los controles en las prácticas médicas ordenadas por los especialistas. Según explicó el presidente de la entidad, César Almeida, las nuevas disposiciones apuntan a evitar gastos innecesarios en estudios médicos y análisis clínicos que no contribuyen al diagnóstico de los pacientes.

"Este nuevo ciclo va a ser mucho más complicado que el último año porque todavía no tenemos incremento presupuestario y, al igual que todo el sistema universitario, funcionamos con las mismas partidas del 2019, pese a que hubo una inflación de más del cincuenta por ciento. Mantenemos las prácticas médicas, pero tenemos problemas con la farmacia porque no hay liquidez en el stock de medicamentos, lo que lleva a que tengamos que salir a comprar por fuera todos los meses", indicó Almeida. El presidente agregó que el gasto extra que tiene la obra social en remedios es de aproximadamente un millón de pesos. Mientras que los universitarios (docentes y no docentes) durante los últimos tres años recibieron una suba salarial promedio de un 82 por ciento, los medicamentos aumentaron en el mismo período más del 270 por ciento.

Una de las salidas a la crisis financiera a la que acudió Dospu es restringir los estudios "superfluos", que no aportan para profundizar en el diagnóstico médico. "Solo estamos autorizando las prácticas necesarias, porque muchas veces el especialista pide por chequeo, por ejemplo, treinta análisis, pero con diez ya se puede hacer una evaluación del paciente, inclusive con menos. El resto se autorizaría solo en el caso que realmente haga falta, en función de los resultados anteriores", señaló Almeida.

Actualmente, la obra social de la UNSL tiene más de 8 mil usuarios de los cuales solo la mitad son aportantes, ya que el resto son hijos o matrimonio de los afiliados titulares. A partir de la semana que viene el número total de adherentes podría incrementarse a partir de la firma de un convenio para incorporar al personal de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe).