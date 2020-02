“Zero Kill” de nuevo en San Luis

A menos de un año de su debut puntano, retorna “Zero Kill” a la provincia, para celebrar su primer show del año, y además es el inicio de la gira que los tendrá el 7 de febrero en el bar céntrico All Right, al día siguiente en un bar de Río Cuarto, para terminar el domingo en el Escenario PopArt XXI del festival Cosquín Rock.

El proyecto de Benito Cerati con el que se presenta en formato banda, hará un repaso por el repertorio de su discografía. “Estamos grabando un disco pero no lo tenemos listo, por lo cual emprendimos esta gira que es ‘de repaso’ de nuestros favoritos para que la gente los pueda escuchar, y así prepararnos para volver en el futuro con lo nuevo”, anticipó el músico.

Al respecto las ideas que aparecen en la composición, el cantante enunció algunas de las influencias y estilos que asoman cuando se disponen a crear su material. “Actualmente escucho mucho a Kim Petras, me gusta mucho cómo esta producido su disco y las canciones. El de Caroline Polachek también me gustó, y ahora para grabar estamos tomando referencias de The Cure, Siouxsie & The Banshees, The Mission, Marilyn Manson, un poco del Glam Rock, nos estamos yendo para atrás, eso es lo que estoy escuchando para inspirarme también”.

Para Benito, su grupo le proporciona un espacio en el que la contención emocional está asegurada. “Más allá de lo musical, Zero Kill me representa el momento en el que puedo descargarme, en el que puedo sanar. Cuando grabo me dispara a un momento de descontento, de disconformidad, y es como un momento en el que encuentro paz”, aseguró el compositor, y elogió la compañía de sus compañeros. “Trabajar con los chicos me hace sentir tranquilo y ese trabajo en equipo me parece muy valioso, es mi lugar, es como mi meditación”, explicó.

Las visitas fugaces de los artistas a algunas localidades suelen dejarlos con poco tiempo para el ocio, aunque Benito mantiene algunas postales mentales. “La primera vez que me presenté en la ciudad no conocía San Luis y me gustó mucho”, acotó risueño. “Fue la gira del año pasado y la pasamos muy bien. No sabíamos cómo iba a ser y nos sorprendió la calidez de la gente. No había ido nunca, fue la primera vez y me pareció hermoso”.

Con Zero Kill, solo o acompañando en shows y grabaciones de sus colegas, Benito mantuvo colaboraciones con la camada emergente de la escena nacional. “Amigos músicos tengo, durante toda mi carrera me he afiliado o he estado compartiendo con muchos artistas”, aseguró el vocalista pop, y entre algunos de ellos nombró a Marilina Bertoldi, Marilina Fages, Paula Maffia y Los Indios. “Me moví por el indie y ahora más por la movida de autogestión, me parece que está bueno hacer eso, compartir es fundamental”.

“Los nuevos géneros musicales me parecen bien”, expresó Cerati ante el creciente aumento de estilos, movidas, búsquedas, inquietudes y elecciones estéticas y de sonidos que aparecen. “Me parece que responden a un contexto social y que está bueno. Tienen que dejar evolucionar a la música, si bien algunas cosas, obviamente, a algunos le pueden llegar más que a otras, todo tiene una razón de existir, así que me parece que está bien, mientras exista la música, no importa de qué forma”, aseguró Benito.

Zero Kill

Conferencia de prensa y charla: 20:00

Show: 22:00

Lugar: All Right Bar, Avenida Illia 172

Entrada: 200 pesos