Benito Cerati en San Luis: "Al componer, delimito lo que quiero decir"

Por primera vez y en un formato reducido —electrónico y bailable—, Benito Cerati, al frente de “Zero Kill”, llegará a San Luis. Estará acompañado de Alfred García Tau en guitarra y sintetizadores, y la bajista Lara Pedrosa, con quienes repasará sus discos “Triptour”, “Alien Head” y “Unisex”, más algunas perlitas. “Queremos pasarla bien nosotros y toda la gente que nos venga a ver”, dijo el joven músico en una charla exclusiva con Etc., desde Buenos Aires, previo al abordaje para volar hacia Córdoba y Mendoza, los destinos previos al show puntano que se hará en el bar All Right. Benito contó que visitó la provincia por un viaje escolar en 2009.

—¿Y no recordás nada?

—No. Fuimos de campamento pero no volví a ir después. Estoy muy contento de tocar en un lugar al que nunca fui. Estoy copado con esa idea, de conocer más a fondo.

—¿Cómo te llevás en este formato reducido?

—Vamos con un show súper íntimo, relajado, que son los que más me gustan. Los hacemos en lugares más chiquitos y bares, para ver, hablar y hacer participar a la gente. Las expectativas son buenas porque siempre funcionan mejor si el público está más abierto a participar… y, si no, la música habla por sí misma.

—Con tantas influencias reconocidas, ¿cómo se conjugan para componer en Zero Kill?

—Me pongo límites, delimito lo que quiero hacer y decir. Soy muy amplio en influencias y escucho mucho de todo. Al laburar las canciones, delimito de qué van a hablar, entonces así logro una cohesión disco a disco, y cada disco muta más allá de los distintos puntos que tenga en la producción. Así es como llego a las influencias de una manera más fácil y más concreta.

—A la edad en la que algunos aprendieron a andar en bicicleta, vos tocabas la guitarra...

—Sí, pero fui yo el hinchabolas que quería hacer esas cosas, no me impusieron nada. Naturalmente gravitaciono hacia esas cosas aunque no soy muy instrumentista, soy de la composición y las ideas. No termino de hallarme como ejecutor de un instrumento, soy de escribir y generar el concepto, ahí es donde brillo más que en tocar.

—En tiempos digitales editaste tres discos, ¿por qué?

—Es la era del streaming y todo eso, pero contar algo en tres minutos me parece muy poco, es como ir al cine y que la película dure cuatro minutos, no sé si terminás de contar algo. Siempre veo al disco como algo conceptual, como un todo y me gusta mucho esa obra.