Hoy reanudan el juicio a un árbitro que atacó a su expareja

Están citados ocho testigos, entre ellos la médica que constató la fractura en la mandíbula de la mujer.

Después del receso que supone la feria judicial, hoy, a media mañana, Walter Ariel Balza deberá comparecer nuevamente ante la Cámara Penal 1 de Villa Mercedes, el tribunal que lo juzga porque hace casi seis años le fracturó a golpes la mandíbula a su ex, Paola Guzmán. El debate oral está casi en su etapa final, puesto que la mayor parte de los testigos ya desfiló ante los jueces, por lo que es natural también pensar que, a más tardar, en lo que queda de febrero el árbitro sabrá cual será su destino: la libertad, eso de lo que hasta el momento jamás fue privado, o la cárcel.

La reanudación del juicio, en realidad, estaba prevista para el martes pasado. Pero debido a problemas de salud del fiscal Néstor Lucero, la audiencia fue suspendida y reprogramada para hoy, a las 10:30, informó una fuente judicial.

Para esta jornada están citados ocho testigos. Entre ellos la médica de la Policía, Sonia Palloni, quien revisó en su momento a Guzmán y verificó el golpe que tenía en el mentón, el cual le significó una fractura en esa zona, por la que la mujer después no podía ni siquiera comer.

La audiencia anterior del juicio fue el 27 de diciembre pasado. En esa ocasión declararon, entre otros, dos testigos presentados por la defensa, un amigo y un vecino del acusado. Ambos coincidieron en que el árbitro hasta donde lo conocieron, según ellos, era una buena persona, tranquila y que en ningún momento notaron que entre él y la víctima existía una relación violenta.

La noche anterior a esa audiencia, en Mitre y Carlos Pellegrini, Balza, Guzmán y un amigo de ella relataron lo que pasó allí el 23 de marzo de 2014. La medida había sido pedida por el abogado del árbitro, Pascual Celdrán. El letrado pretendía así dar cuenta de que lo que ocurrió esa noche no fue más que un hecho fortuito, no se trató de algo planificado, porque su cliente "andaba por esa zona de casualidad" cuando se cruzó con su ex.

El hombre "relató que se encontró de casualidad con Paola. Ahí es donde la increpó, la hizo bajar del auto, donde ella estaba con un amigo", recordó en su momento Laura Capobianco, una de las abogadas de Guzmán. En eso, de acuerdo con la versión del acusado, caminaron un trayecto, como yendo al domicilio de la víctima. Pero fueron hasta un descampado que hay al frente.

Balza aseguró que no recuerda qué pasó después. Dijo que no se acuerda de haberla empujado ni mucho menos haberla golpeado, porque "estaba muy sacado".

La mujer y su amigo, de apellido Barroso, en cambio, sí narraron lo que sucedió cuando estaban en el baldío. El testigo dijo que cuando vio cómo el árbitro había hecho bajar a la mujer del auto, a los tirones, empezó a seguirlos.

En la oscuridad del descampado no pudo distinguir con qué mano la atacó, si fue con la izquierda o la derecha, pero sí alcanzó a ver que la golpeó. Apenas lo notó, marcó el 911.