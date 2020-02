Juventud quiere seguir de racha y Estudiantes, recuperar la memoria

El "Juve" recibe en el "Bajo" a Sol de Mayo de Viedma, a las 21:30; y el "Verde" visita a Cipolletti desde las 20.

Juventud y Estudiantes saltan a escena en un domingo de Federal A que debería servir para confirmar un gran momento, en el caso del "Auriazul", y para salir de la racha adversa, si miramos al "Verde".

El "Juve" recibe en el "Bajo" a Sol de Mayo de Viedma, que marcha en el fondo de la tabla con 15 puntos, apenas tres menos que el quipo que ahora conduce Marcelo Fuentes, aunque los patagónicos ya quedaron libres en las revanchas.

Con doce partidos por delante, para Juventud un triunfo le significaría encontrarse con el cuarto triunfo al hilo y sacarle 6 unidades de ventaja a su adversario, que hoy es un rival directo en la lucha por escapar de abajo, que es el primer objetivo.

Fuentes no confirmó el equipo, de todos modos la base reposa en Lucero; Eber Garro, Cabrera, Ojeda, Barbero; Solari, Gobetto, Alcaraz, Tomás Garro; Ciccolini y De Hoyos.

Tomi Garro, de gran presente y estandarte en la ofensiva de Juventud, en diálogo con el programa "Dame Pelota" de Lafinur FM Radio, opinó: "Fuentes me apuntó un par de cosas, como las de marcar en retroceso y cómo aprovechar espacios en ataque. Capaz que antes también me lo dijeron y no lo pude ver, pero ahora noto que todo se está dando", indicó el futbolista puntano, y afirmó: "Ganarle a Sol de Mayo sería muy importante, con un ojo miramos abajo pero con el otro también miramos arriba, estamos a tres puntos del hexagonal".

Con esa sensación, a dos puntas, el "Juve" recibirá a Sol de Mayo, que viene de perder de local 1-0 ante Desamparados.

El probable once de Valdebenito: Bangardino; García, Kucich, Iurino, Elordi; Reyes, Morales, De La Fuente, Ponce; Olivera y Valdebenito.

Necesita sumar

Festejo. El último lo generó Roldán (clásico el 24/11).

"Cuando te acostumbras a perder, lo primero que hay que hacer es volver a sumar, de a uno, pero sumar". La referencia es del gran Carlos Salvador Bilardo, y a esa sentencia deberá aferrarse Estudiantes, que a partir de las 20 visitará a Cipolletti de Río Negro.

El "Verde" está clavado en 18 puntos y observa cómo el malón de equipos se le pone a la par o lo supera. Incluso el descenso ahora preocupa, lo que antes de cerrar el 2019 parecía cosa de otros.

Con la marcada ausencia de goles (apenas 2 en los últimos 9 juegos) y cuatro derrotas en serie, el equipo que comanda Héctor Arzubialde debe volver a sumar, moverse en la tabla y reordenar el camino. Cipo suma 20, apenas dos más que el "Verde".

Santiago Rodríguez viajó con el plantel y estaría disponible como relevo.

Montoya; Sosa, Corulo, Simioli, Quiroga; Cuello, Correa, Díaz, Roldán; Echarri y Amieva sería el equipo titular de Estudiantes.