Darán un taller sobre sexualidad para jóvenes con discapacidad

Un tema que suele ser difícil de hablar entre padres e hijos es la sexualidad, y más aún si se trata de adolescentes con discapacidad intelectual. Atentos a eso, la Fundación Par XXI y la asistente terapéutica Mariela Canoba organizaron el primer taller de sexualidad y discapacidad que se dictará todos los lunes del año, a partir del 9 de marzo a las 18, en Chacabuco 1236. Las inscripciones comienzan mañana en el mismo lugar.

Canoba tenía un proyecto que hacía mucho quería hacer. Pero tocar un tema tan tabú como la sexualidad era complicado y nunca lograba concretarlo. "Sin embargo, la directora de la fundación, Mariana Olmo, quedó encantada y me dio el espacio para hacerlo", contó.

El taller no es solo para los adolescentes y adultos con discapacidad intelectual y síndrome de Down, sino también para sus familias o los padres que tengan hijos más chicos con estas condiciones. "La idea es que la gente pierda el miedo a hablar de sexualidad con sus hijos porque el descubrimiento comienza desde muy pequeños y se va construyendo con el tiempo", explicó.

"Muchas veces los papás creen que sus hijos son asexuados, los tratan como niños y ellos comenzarán a ser seres sexuales cuando sus padres se lo permitan. Toda persona con discapacidad tiene derecho a experimentar su sexualidad", comentó.

La asistente terapéutica manifestó que los chicos pueden tener una vida completamente normal y muchos llegan a tener su propia familia. "En realidad se trata de que ellos puedan desenvolverse solos, porque en algún momento los padres no van a estar más. Queremos abrirles el espacio de la fundación para que ellos puedan interrelacionarse, conocerse y aprendan que la sexualidad no trata solo de lo genital, también está el conocimiento del propio cuerpo, experimentar sensaciones, todo eso los va a ir liberando, es intentar darle herramientas a los chicos para que el día de mañana sean independientes y autónomos".

Canoba comentó que el taller abarcará varios temas como por ejemplo qué es el placer, el deseo y por dónde pasa el erotismo. "En el segundo cuatrimestre veremos qué es la masturbación, la profilaxis y la anticoncepción. También los problemas que se puedan dar al momento de tener una relación sexual. La base es darle conocimiento, porque no saber puede desencadenar consecuencias terribles desde la huida de la casa, que es la más frecuente, hasta una violación que sería lo más grave. Ellos conocen, tienen deseos, les gustan los chicos o las chicas y a ese despertar sexual por ahí le tienen miedo y no saben qué hacer porque no se les brinda la información", cerró.