Continúa la búsqueda de Claudia Repetto: en encontraron sangre en su casa

Hace nueve días desapareció de su casa. Su ex pareja es el principal sospechoso, pero también está desaparecido. Más de cien personas participan de los rastrillajes.

Los operativos de búsqueda de Claudia Repetto, quien se encuentra desaparecida desde hace nueve días, se concentraron en las últimas horas en el Cementerio Parque y en campings de esa zona marplatense, y este martes trascendió que se encontró sangre en la casa de la mujer y buscarán determinar si pertenece a ella.

Los procedimientos para dar con el paradero de la mujer de 53 años, y de su ex pareja, Ricardo Rodríguez, se trasladaron principalmente a la zona del barrio Santa Celina, en donde se la busca en el Cementerio Parque y en campings cercanos.

De la búsqueda, y según publicó la prensa local, participaban más de cien efectivos de Bomberos y de fuerzas de seguridad provinciales y federales, también drones y perros rastreadores.

La búsqueda se concentró este martes en el barrio Santa Celina, porque según se informó, la última actividad del celular de Rodríguez se registró el lunes 2 de marzo por la mañana en una antena de esa zona.

Otro de los datos con los que cuentan los investigadores, es que Rodríguez vio a su hijo durante la madrugada del lunes 2 de marzo en su casa de Don Orione al 1500 y, luego, según contó un vecino a la Justicia, el hombre y principal sospechoso de la desaparición de la mujer, se fue del lugar en una bicicleta.

Este martes, el fiscal Fernando Castro, que está a cargo de la causa, dijo que no existen denuncias de violencia de género contra Rodríguez, y que tampoco tiene antecedentes penales.

"Rodríguez no tiene antecedentes judiciales, no hay denuncias en su contra por violencia. Y por ahora no tengo indicios de que se haya cometido un crimen, más allá de los audios y de los comentarios que nos hagan los vecinos, amigos o familiares", comentó Castro en diálogo con el canal de noticias TN.

Además, el fiscal sostuvo que en la causa hay dos personas que están desaparecidas y que están averiguando y reconstruyendo el último día de ambos.

"A él se lo vio por última vez a las 4:00 de la mañana en bicicleta. Un vecino que lo ve salir de su domicilio", relató el fiscal. Este martes se dio a conocer un mensaje de voz de la mujer buscada en el que le cuenta a una amiga los problemas que le generaba ser vecina de su ex pareja.

"Necesito que este hijo de puta no me moleste más", le había dicho Repetto a su amiga el sábado anterior a desaparecer.

Y en el audio, también dijo: "Lo voy a hacer, hoy estuve pensando. Necesito plata, necesito vivir en un lugar mejor, cerca del centro y que este hijo de puta no me moleste más".

También este martes se supo que los peritos encontraron sangre en la barra de la cocina de Repetto y buscarán determinar si pertenece a ella.

Repetto fue vista por última vez a las 19:00 del día domingo 1 de marzo, cuando un amigo la dejó en su casa y quedaron de acuerdo en que él la pasaba a buscar unas horas más tarde para ir a cenar.

Si bien la causa judicial está orientada hacia la doble averiguación de paradero, los familiares de Repetto sostienen que se trata de una desaparición forzada.

"Le pido (a Rodríguez) que recapacite, que está a tiempo y que la largue si la tiene secuestrada", dijo este martes, Jorge, un hermano de Claudia, ante las cámaras de TN.

El hombre contó además que después de escuchar el audio que se dio a conocer en las últimas horas "nos quedamos sorprendido por la magnitud que tenía la persecución de él hacia ella".

"Si lo hubiésemos sabido la sacábamos de acá o hacíamos la denuncia, pero no sabíamos lo que pasaba. A él lo conocemos desde la relación que tiene mi hermana. Yo lo habré visto 10 o 15 veces en los eventos familiares. Lo veíamos tranquilo, y nunca imaginamos nada de esto", relató Jorge.