Nunca "Ms. President"

En los Estados Unidos hubo 45 presidentes desde su fundación, en 1776. Decenas de presidentas mujeres en películas de Hollywood, protagonistas de una historia que en realidad las tiene relegadas: hasta ahora, en la vida real, son 45 presidentes y 45 primeras damas, y todo parece indicar que serán 46.

El país que se presenta como estandarte de la democracia, la libertad y los derechos suele olvidarse de algunos o "no está preparado para una presidenta mujer", suele decirse.

Así lo entendió Elizabeth Warren, precandidata demócrata que hace algunos días anunció su renuncia a sus aspiraciones para llegar a la Casa Blanca.

Si bien en los últimos años creció el número de mujeres en el Congreso y el número de candidatas mujeres a diferentes puestos electorales, aún queda mucho camino por recorrer.

Hillary Clinton fue la mujer que más cerca estuvo de romper ese techo de cristal, pero no pudo. Su derrota en noviembre de 2016 y la reciente renuncia de la única esperanza mujer para dar batalla en la contienda presidencial de 2020 abrieron el debate sobre el sexismo en la política estadounidense. ¿Por qué una mujer, completamente capaz de dirigir el destino de los EE.UU., no alcanza a conseguir el apoyo necesario en su partido ni el voto del electorado? La respuesta puede resumirse en años y años de remarcar el valor de sus “padres fundadores” (padres, no madres), años de educación en los que la figura de un hombre (preferentemente blanco) se ha presentado como la única opción, la única con la fortaleza y determinación necesarias para llevar adelante los destinos de uno de los países más poderosos del mundo.

El problema que se presenta ahora es el de erradicar esos estereotipos completamente arraigados y dar el mensaje correcto a las próximas generaciones: "Todas esas niñas pequeñas tendrán que esperar cuatro años más para una presidenta", afirmó con desazón Elizabeth Warren a aquellas a las que había dicho alguna vez: “Me llamo Elizabeth y estoy compitiendo para la Presidencia porque eso es lo que hacen las niñas”. Eso es lo que hacen las niñas, incluso con algunos logros, como el de Susanna M. Salter, que en 1887 se convirtió en la primera alcaldesa mujer de Argonia, estado de Arkansas, varios años antes de que se le permitiera votar.

Pero para la Casa Blanca habrá que esperar al menos otros cuatro años. Cuatro años más de primeras damas, esas, que por el solo hecho de su definición, nunca serán las primeras.