Juan Ignacio Zapata arrasó con cuatro medallas en el Cenard

El nadador puntano Juan Ignacio Zapata ratificó su gran momento en la pileta y se quedó con cuatro medallas en el Torneo República de Cadetes y Juveniles que se disputó en el Cenard con más de 500 competidores de todo el país.

"Juani" tuvo una performance brillante y se consagró campeón argentino en el relevo 4x100 combinado con la posta del club Natación Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester (Nsagvb). Además, fue subcampeón argentino en 100 pecho, subcampeón argentino en 200 pecho y subcampeón en los 50 metros pecho.

"El saldo de esta competencia es muy positivo para mí, estoy muy feliz y conforme con los resultados. Es una experiencia prácticamente nueva para mí porque decidí venirme a vivir a Buenos Aires y me sorprende cosechar estos resultados que no pensé que se podían dar en un lapso tan corto. Pero que aparezcan ahora me pone muy contento, me hace sentir que estoy haciendo bien las cosas y que las decisiones que tomé fueron acertadas", contó el nadador de 20 años.

Para Zapata, el salto de calidad que le da entrenar en Buenos Aires es la alta competencia: "Mi progreso no está vinculado a la calidad del entrenamiento, porque sin dudas Gabriel (Rivero, su entrenador de siempre en San Luis) es de lo mejor que hay en Argentina, pero yo necesitaba entrenar con chicos de mi edad y sobre todo con otros pechistas. En San Luis estaba quedando yo como el único competidor de mi categoría. Antes estaba nadando solo y ahora me metí en la pileta de los tiburones", sintetizó.

Los logros que obtuvo en este torneo le permiten a Juan Ignacio clasificarse para el Panamericano Universitario que se disputará en Mérida, México, en mayo, siempre y cuando no sea suspendido por la pandemia de coronavirus.

"Habrá que ver qué pasa con ese torneo, creo que todos tenemos que tomar conciencia de esta pandemia y ser responsables. El torneo que acaba de terminar fue a puertas cerradas y la verdad que le quita un poco del colorido que le aportan siempre las tribunas, pero creo que es importante que todos tomemos conciencia", reflexionó "Juani".

No solo de nadar se trata su experiencia en la gran ciudad, el puntano está cruzando sus estudios universitarios: "Entré a la Universidad de Cine, donde comencé el primer año de la carrera de dirección cinematográfica. Tuve que organizarme bien con los horarios para poder llevar adelante las dos actividades, pero se puede y lo estoy logrando", asegura Zapata, que hace 10 turnos semanales de pileta más 4 turnos de gimnasio, porque sueña y persigue un final de película: el de convertirse en un deportista olímpico. Y no piensa descansar hasta lograrlo.