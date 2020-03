Las personas que dejaron de tener síntomas igual pueden contagiar coronavirus

Estiman que luego de las dos semanas aún pueden pasar el virus. Piden que esos pacientes no reciban visitas antes de los 15 días.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió hoy que las personas que se infectaron con el nuevo coronavirus y que dejaron de padecer síntomas pueden seguir contagiando durante dos semanas,

Por ello, en la rueda de prensa diaria que realiza desde Ginebra, Tedros pidió que aunque estos pacientes ya no presenten síntomas, sigan sin recibir visitas hasta que finalice dicho periodo de los 15 días posteriores.

También, el director general de la OMS instó a la población a que evite acumular artículos sanitarios esenciales, como por ejemplo medicamentos, ya que esta actitud puede crear "escasez" de fármacos y de otros productos necesarios para la atención médica.

Tedros sostuvo que "no se puede combatir el fuego con los ojos vendados", en referencia a la necesidad de intensificar los testeos ante casos sospechosos de coronavirus, junto con las medidas dispuestas de distanciamiento social.

"No podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está infectado. En la última semana, vimos una rápida escalada de casos de Covid-19: ahora se reportaron más casos y muertes en el resto del mundo que en China", dijo el especialista.

"Hemos visto una escalada rápida en las medidas de distanciamiento social, como el cierre de escuelas y la cancelación de eventos deportivos y otras reuniones, pero no hemos visto una escalada lo suficientemente urgente en las pruebas, el aislamiento y el rastreo de contactos, que es la columna vertebral de la respuesta frente al Covid-19", prosiguió.

Es que si bien "las medidas de distanciamiento social pueden ayudar a reducir la transmisión y permitir que los sistemas de salud hagan frente", lo mismo que las medidas de higiene como lavarse las manos y toser en el codo, "por sí solos, no son suficientes para extinguir esta pandemia".

En ese sentido, recalcó que "la forma más efectiva de prevenir infecciones y salvar vidas es romper las cadenas de la transmisión" y para ello "se debe testear y aislar".

"No puedes combatir un fuego con los ojos vendados, y no podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está infectado; por eso tenemos un mensaje simple para todos los países: 'prueba, prueba, prueba' ", dijo.

"Pruebe cada caso sospechoso: si dan positivo, aislarlos y descubrir con quién han estado en contacto cercano hasta dos días antes de que desarrollaran síntomas y evalúe a esas personas también ", enfatizó.

El funcionario explicó que la OMS está colaborando para reforzar los testeos enviando "casi 1,5 millones de pruebas a 120 países", al tiempo que "estamos trabajando con empresas para aumentar la disponibilidad de pruebas para los más necesitados".

"En esa situación, los países deberían priorizar a los pacientes mayores y aquellos con afecciones subyacentes", puntualizó.

Además, Tedros expresó su preocupación por la expansión de la epidemia en países subdesarrollados con sistemas de salud precarios.

"A medida que el coronavirus se traslada a países de bajos ingresos, estamos profundamente preocupados por el impacto que podría tener entre las poblaciones con alta prevalencia del VIH o niños desnutridos. Hacemos un llamado a cada país e individuo para que hagan todo lo posible para detener la transmisión ", dijo.

Por otro lado, Tedros hizo un llamado a no acopiar productos esenciales para paliar la crisis, de venta en los supermercados y farmacias.

"También pedimos a las personas que expresen su solidaridad al abstenerse de acumular artículos esenciales, incluidos los medicamentos: el acaparamiento puede crear escasez de medicamentos y otros productos esenciales, lo que puede exacerbar el sufrimiento ", dijo.

Télam