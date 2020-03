Para Piñera, las mujeres también son responsables de ser abusadas

“No es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas”, sentenció el presidente de Chile, Sebastián Piñera, mientras promulgaba oficialmente la Ley Gabriela, que busca hacer justicia en casos de femicidios y homicidios cometidos por motivos de odio a causa del género.

Piñera: ”A veces no es solo la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas”. Este es el resultado de promulgar una ley sin haber entendido nada: ni Gabriela ni ninguna mujer tiene la culpa. #LeyGabriela pic.twitter.com/F96bPpDebK

Respecto a esto, diversas organizaciones feministas alzaron la voz en rechazo a las declaraciones del Presidente, donde alude a la culpabilidad desde el punto de vista de las víctimas que sufren abusos y violencia.

"La culpa no es ni nunca ha sido nuestra. La culpa es de quienes nos abusan y violentan y de la institucionalidad que los ampara", sentenciaron las organizaciones feministas como la Coordinadora 8M, ABOFEM y Frente Feministas Poderosas, que se manifestaron en contra de sus dichos y lo calificaron como una "bofetada hacia las mujeres del país".

Las repercusiones tras su locución obligaron al primer mandatario del país trasandino, a salir aclarar públicamente lo que quiso decir, y lo hizo a través de su cuenta de Twitter.

Las cosas claras: Jamás he dicho que la mujer pueda tener responsabilidad.Lo que dije es que muchas mujeres abusadas no pueden denunciar y no reciben protección eficaz y a tiempo. Por eso la Ley Gabriela y nuestra política de Tolerancia 0 con todo abuso o violencia contra mujeres