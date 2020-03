"Gillespi" y "Patán" Vidal, en San Luis

El itinerario de fin de semana de "Gillespi" en San Luis tuvo buenos vinos, buena música y buena gente. Primero en All Right, en la avenida Illia, y luego en Lunamakena de Potrero de los Funes, el trompetista dio un festín de blues y jazz con el pleno convencimiento de que ambos estilos no tienen la repercusión masiva que merecen.

Los dos recitales tuvieron un espíritu similar, con música instrumental y muchas palabras emitidas por el músico en monólogos humorísticos que demostraron su versatilidad.

Para el público masivo no es novedad que Marcelo Rodríguez —el nombre real de "Gillespi"— sea un artista al que le cuesta quedarse quieto. Integrante de Sumo y Las Pelotas, con los años consiguió consolidarse como escritor y lograr frecuentes apariciones televisivas.

Aunque fue uno de sus nuevos emprendimientos (la edición de un vino propio) lo que sirvió de justificación para su nueva llegada a San Luis.

"Gillespi" llegó esta vez para i-naugurar el ciclo "Jazz y Vino", que el incansable empresario nocturno Jorge Fernández ideó con la idea de mezclar esos dos placeres. En ambas noches puntanas hubo degustaciones, recomendaciones y demostraciones del humor del artista alrededor de la bebida.

"Parece Coca Cola, es exquisito", dijo en el escenario de Potrero de los Funes al probar un varietal de una bodega puntana. Luego prometió volver con su propio producto, algo que no consiguió en esta ocasión por inconvenientes administrativos.

Tanto en la noche de All Right como en la de Lunamakena, la lista incluyó temas de Chet Baker, Duke Ellington y Jimi Hendrix improvisados por Rodríguez en guitarra, teclados, trompetas y un ewi ("un instrumento japonés muy difícil de tocar") acompañado por el fantástico "Patán" Vidal en el piano.

Fue curioso notar en los dos recitales una conducta similar por parte de los músicos al terminar el concierto. Mientras "Gillespi" no tuvo problemas en conversar con la gente, sacarse fotos y hablar de música con algunos colegas puntanos que se acercaron, Vidal prefirió irse a dormir de inmediato, no por mala predisposición, sino porque tocar en vivo le produce un pesado cansancio.

"Mi compañero es una hermosa mezcla de amor, cariño... y resentimiento", bromeó el trompetista sobre el escenario en uno de los muchos momentos humorísticos que regaló cuando tomó el micrófono. En otro recordó que hace 40 años que toca con Vidal y que siempre le prometió que con la música que hacían el único destino posible era el éxito. "Ahora nos preocupamos por seguir fracasando", concluyó.

Como se ha dicho, "Gillespi" está resignado a que la música que hace difícilmente llegue a la masividad, sin embargo su apuesta es a la libertad antes que a la expansión. De hecho, apenas comenzado el recital advirtió que no haría temas conocidos, aunque la despedida fue con sus versiones —ambas preciosas— de "Wonderfull World" y "Blue Monk".