Yaselié Rodríguez, campeona del kick boxing y de la vida

A Yaselié Rodríguez nadie le regaló nada. Todo le costó el doble. Será por eso que valora tanto lo que consiguió. A pesar de vivir un presente de novela y tener varios títulos en el kick boxing, a “La Githana” no se le nubla la vista. Ostenta doce coronas (provinciales, nacionales, argentinas, tres internacionales y tres Copas Desafío). En abril combatirá por un cetro internacional en Perú, y en mayo tiene otro compromiso. No se toma vacaciones. A cada invitación le dice que sí para estar constantemente en movimiento.

Nació en Tucumán hace 18 años. Vivió en La Rioja, en Balde, Concarán, y ahora reside en San Luis. Creció en el seno de una familia humilde. Su papá Venancio y su mamá Mirian hacen magia para poder llegar a fin de mes y que a sus hijos no les falte nada. Yaselié tiene tres hermanos: Javier Samir, Samuel Adiar y Kina Keren.

Abrazó el kick boxing de muy chica. Primero fue para defensa personal, pero con el tiempo se enamoró de la disciplina y empezó a competir. Las primeras peleas ganadas, con trofeos, fueron una especie de seducción para seguir adelante y no bajar nunca la guardia. Y vaya si sabe de eso “La Githana”. Esta piba que al nacer pesó 1 kilo 300 gramos. Una beba prematura que peleó junto a su mamá. Ya de pequeña empezó a defenderse. Estuvo tres meses luchando para vivir. Lo logró. Y después de ganar el combate más complicado, ahora cada vez que entra a la jaula es para disfrutar y aprender día a día. Una gladiadora.

"Trabajo duro para llegar a ser campeona del mundo. Ojalá pueda cumplir ese sueño algún día”

“Comencé a practicar por defensa propia. A los 14 años me interesó competir, vi que muchas chicas lo practicaban. A mi papá mucho no le gustaba pero tuvo que dejarme, ya que mi amor por el kick boxing era más fuerte que cualquier timidez mía o pensamiento de él. La primera vez que entré a una jaula fue en La Toma. Gané por decisión unánime y desde ahí no dejé de competir. No dejo de soñar que un día seré campeona del mundo”, dice Yaselié, quien habla con la misma seguridad que enfrenta cada combate.

Con el kick boxing fue una especie de amor a primera vista. El deporte le permitió conocer mucha gente y otras geografías.

Actualmente entrena a 25 niños en el Barrio República. Pequeños deportistas entre 5 y 13 años que sueñan, al igual que ella, con llegar bien lejos y colgarse varios cinturones.

“Nunca dejen de soñar, luchen por terminar lo que empezaron; si alguien los lastima, perdonen, nada más lindo que tener el corazón puro. Ayuden mientras puedan, estudien para ser libres y sean felices con sus seres queridos, valoren el esfuerzo de sus padres. Y a todo lo que les hace daño traten de convertirlo en un testimonio para ayudar a otros”, es el mensaje que da la joven a sus alumnos. Ese es el lema de la escuelita, que empezó con dos o tres niños, y hoy tiene 25.

"Lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Por suerte se me abrieron muchas puertas”

Yaselié, que estudia en la escuela generativa "Ave Fénix", disfruta cada momento. Es feliz en casa junto a su familia. En el cole. En el barrio. En su escuelita de kick boxing. Será que le costó y le cuesta tanto conseguir algo, que cada vez que lo logra, la satisfacción es doble.

Es perfil bajo. Demasiado tímida. Habla en la jaula, ese es su hábitat natural. Entrena mucho y duro, ya que es la forma más directa de llegar al objetivo. Cuando a los 14 años ganó su primera pelea, le dijo a su papá que quería ser campeona del mundo. El viejo la miró y la acarició. Hoy sabe que esa chance no está tan lejos. Se le abrieron muchas puertas. Será cuestión de aprovecharlas para cumplir su sueño.