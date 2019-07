"La Gitana", con la mente en Uruguay

Yaselie Rodríguez trabaja duro para llegar de la mejor manera a la gran cita que tiene el 3 de agosto en Uruguay. La sanluiseña combatirá con Tiziana Miranda en la divisional hasta los 54 kilogramos. Con tan solo 17 años es una promesa en el kick boxing, y las invitaciones a los distintos eventos, son un claro ejemplo del presente de la puntana.

A pesar de su corta edad, tiene mucha experiencia. Cuenta con un palmarés de 22 peleas en amateur y 4 en semi pro. El combate en tierra "charrúa" no será para nada fácil, ya que su rival además de contar con una gran técnica, tendrá todo el apoyo de su gente. Esto no la apichona a "La Gitana". Sabe que la empresa no será fácil, pero estos desafíos le gustan y sabe que para progresar es necesario salir a pelear donde sea. Es la única manera de dar ese salto de calidad que busca y que cada día está más cerca.

Hace magia para dividir el tiempo entre el estudio, los entrenamientos y la familia. Estudia en la Escuela Generativa de El Ave Fénix. En la parte física trabaja con Alberto Guardia. Estuvo un tiempo en Buenos Aires bajo las órdenes de "La Hiena" Barrios. A los buenos kick le quiere sumar más horas de boxeo, por eso entrenó con Barrios, para tratar de hacer daño con las manos también.

La uruguaya es muy fuerte con las manos. Tendrá que estar atenta a la hora de la defensa, porque una contra de la local le puede hacer daño. Pero la cita en Uruguay no será la única pelea en el exterior, ya que el 28 de setiembre combatirá en Ecuador con Ariana Rodríguez -campeona tres años consecutivos e invicta en su país-.

"Con Ariana en Ecuador voy como retadora así que es doble el compromiso para representar a mi país", dijo Yaselie, que habla con la misma seguridad con la que encara cada combate.

"La Gitana" sabe que este doble compromiso en el exterior puede ser la llave que abra esa puerta a un futuro promisorio. Por eso no quiere dejar nada librado al azar. La luchó siempre. Todo le cuesta el doble. Es grande el esfuerzo que hace para poder estar en cada compromiso. Parece que todo eso le da más fuerza para seguir. Para no bajar los brazos. A los sueños para alcanzarlos, hay que perseguirlos, y "La Gitana", que de muy chiquita abrazó esta disciplina, no quiere darse por vencida. El 3 de agosto combatirá en Uruguay. En setiembre lo hará en Ecuador. Un doble compromiso, que quiere superar.